Vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes participa de recepção oficial ao presidente do Chile no Congresso Nacional

O vice-presidente do Senado Federal e presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, participou nesta quarta-feira, 23, da recepção oficial ao presidente do Chile, Gabriel Boric, no Salão Nobre do Senado. O encontro foi conduzido pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, e integra a agenda da visita oficial do chefe de Estado chileno ao Brasil.

Por Redação

Durante o evento no Senado, Eduardo Gomes destacou a importância da aproximação entre os dois países e o papel do Parlamento no fortalecimento dessas relações. “O Brasil e o Chile compartilham uma história sólida de cooperação. Fortalecer os laços diplomáticos e comerciais com um país que é nosso principal parceiro latino-americano em investimentos é fundamental para o desenvolvimento sustentável da região e a promoção de oportunidades para nossos cidadãos”, afirmou.

O senador também ressaltou a relevância da Rota Bioceânica, que foi pauta da visita. “A criação da Rota Bioceânica é um projeto estratégico para integrar o Brasil ao Pacífico, via Chile, ampliando a competitividade de nossas exportações e promovendo o desenvolvimento de regiões interioranas do país, como o Tocantins”, completou.

O Chile é hoje o maior investidor latino-americano no Brasil e tem o Brasil como principal destino de seus investimentos no exterior, o que reforça a relevância estratégica da visita de Estado para ambos os países.

Agenda do Presidente do Chile no Brasil

A visita de Gabriel Boric teve início na terça-feira, 22, no Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, ambos os líderes celebraram os 189 anos de relações diplomáticas entre Chile e Brasil, e assinaram 13 acordos e memorandos de entendimento em áreas estratégicas como segurança pública, ciência e tecnologia, agricultura e inteligência artificial.

O evento no Senado faz parte de uma série de compromissos oficiais da visita de Gabriel Boric, que inclui encontros com os chefes dos três poderes da República. Após a passagem pelo Legislativo, o presidente chileno seguiu para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde se reuniu com o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso.