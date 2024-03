Por Redação

O ex-prefeito de Figueirópolis, Fontoura (Republicanos) terá como vice Fernando Fernandes que neste final de semana assinou a assinatura ao União Brasil (UB), com o aval da senadora Professora Dorinha, presidente da agremiação no Estado.

Com elevada aprovação do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e da senadora e líder da bancada federal no Congresso Nacional, Fontoura mostra que iniciará uma campanha com grande força de governabilidade.