Projeto ASA BEM, do Vereador Rodrigo Maciel, Reconhecido entre os 50 Melhores do Brasil com Troféu UVB

Por Redação

Em uma cerimônia realizada na Marcha para Vereadores, em Brasília, o vereador Rodrigo Maciel foi premiado novamente com o Troféu Nacional UVB pelo seu notável projeto ASA BEM. Esta é a segunda vez que o Vereador recebe o prêmio; em 2021, o projeto Gabinete até você também foi reconhecido nacionalmente.

Ao receber o prêmio, o vereador Rodrigo Maciel expressou sua gratidão e emoção:

“Estou extremamente feliz e honrado em anunciar que o nosso projeto ASA BEM foi novamente reconhecido com o Troféu Nacional UVB! Quero expressar minha profunda gratidão a todos que apoiaram e acreditaram no ASA BEM desde o início. Agradeço especialmente à nossa incrível equipe, cujo trabalho e dedicação foram fundamentais para essa conquista. Também quero estender meus agradecimentos a todos os nossos apoiadores, parceiros e colaboradores, sem os quais isso não seria possível. Um agradecimento especial vai para os pais das crianças, pela confiança depositada em nosso projeto, e às crianças participantes, que nos inspiram diariamente com sua alegria e entusiasmo. Esse prêmio é o reconhecimento do esforço conjunto em fazer a diferença na vida das pessoas em Gurupi. Vamos continuar juntos, construindo um futuro melhor para nossa comunidade. Muito obrigado a todos!”

O Troféu Nacional UVB é uma premiação que reconhece iniciativas que causam impacto positivo na vida das pessoas e fortalecem o poder legislativo municipal. O projeto ASA BEM, liderado por Rodrigo Maciel, oferece uma variedade de atividades educativas e esportivas para crianças após o horário escolar, contribuindo significativamente para seu desenvolvimento e bem-estar.

Em uma competição que contou com a participação de 1.200 projetos escritos por todo o Brasil, o projeto ASA BEM, liderado pelo vereador Rodrigo Maciel, foi selecionado entre os 50 premiados.

A vitória do projeto ASA BEM no Troféu Nacional UVB reflete não apenas o compromisso contínuo do vereador Rodrigo Maciel em melhorar Gurupi, mas também reconhece sua liderança excepcional na comunidade.