Eleições 2024: Em Dianópoilis, Djalma Parente desiste de candidatura e declara apoio a Jailton Bezerra

Por Redação

Ex-vereador em Dianópolis e líder político na região Sudeste, Djalma Parente, que figurava entre os pré-candidatos à prefeitura de dianopolina, nas eleições municipais de 2024, anunciou a retirada de seu nome da disputa eleitoral nesta sexta-feira, 26.

Filiado ao Republicanos, do governador Wanderlei Barbosa, Parente destacou que a decisão foi tomada junto com o seu grupo e que com a decisão, integra total apoio à pré-candidatura de Jailton Bezerra, seu colega de partido.

Conforme Djalma Parente, o momento é de união de resposta aos amigos, apoiadores e simpatizantes. “O nosso nome foi muito aceito, inclusive com pesquisas internas e externas. E depois disso, as pessoas vêm perguntando com frequência sobre o nosso posicionamento. Em diálogo com o grupo e diante outros projetos que abraçamos, em respeito aos nossos amigos e apoiadores, reafirmo meu compromisso com Dianópolis, onde sigo trabalhando incansavelmente para garantir mais desenvolvimento. Temos um grupo, que não é um grupo do Djalma, somos várias pessoas que caminham unidas pensando no melhor para a Dianópolis. Conversando, chegamos à conclusão que o melhor nome para ser gestor do município neste momento seria o do Jailton Bezerra e por isso a decisão de apoiar a pré-candidatura dele para prefeito”, disse.

Em outros bastidores, surgiram também os questionamentos quanto a indicação de vice-prefeito e Djalma foi categórico em responder. “E que no grupo tem pessoas competentes que poderiam até encabeçar uma chapa de prefeito, mas estamos todos com o Jailton. Caminhamos no grupo com união para fazer de Jailton, o próximo prefeito de Dianópolis, com fé em Deus vai ser eleito e vou estar em Dianópolis, em Palmas, em Brasília, fazendo o que eu sei fazer, muito bem feito, que é ajudar a nossa cidade e o povo da nossa terra”, ressaltou.

Cenário político

Em análise política da cidade, Djalma Parente, relembrou as eleições de 2020. “O cenário está o inverso da eleição passada, onde saíram três chapas de candidatos, todos tentando vencer o atual prefeito. Nesta eleição, todos os pré-candidatos, incluindo o atual gestor, estão juntos contra Jailton Bezerra . E pela nossa experiência, entre os pré-candidatos a prefeito que verdadeiramente apoiaram o governador em Dianópolis, temos somente o Jailton Bezerra que conta com o meu apoio e dos líderes que ficaram ao lado do governador na campanha de 2022. Os demais grupos que estão hoje na disputa apoiaram candidatos de oposição ao governador Wanderlei Barbosa como por exemplo Irajá Abreu e Ronaldo Dimas ”, avaliou.

Por fim, Parente afirmou que foram montadas três chapas completas de pré-candidatos a vereador em três partidos, Republicanos, PRD e PP. E que não tem dúvidas que farão a maioria dos eleitos para a Câmara Municipal. “Foram muitas pessoas nos procurando para filiar e entrar nesse grupo. As pessoas estão vendo as conquistas que estamos trazendo para Dianópolis com o apoio do deputado estadual Léo Barbosa, dos deputados federais Ricardo Ayres e Vicentinho Júnior, o vice-governador Laurez Moreira, e com apoio irrestrito do governador Wanderlei Barbosa”, concluiu.