Governador Wanderlei Barbosa declara apoio oficial à pré-candidatura de Eduardo Fortes à prefeitura de Gurupi.

Por Wesley Silas

Nesta terça-feira, 26, em Palmas, a capital do estado, Eduardo Fortes recebeu oficialmente o apoio do governador Wanderlei Barbosa, um gesto que reforça o compromisso mútuo em prol do fortalecimento da candidatura de Fortes. Em declarações ao Portal Atitude, o deputado enfatizou a importância desse apoio para sua campanha.

Além do respaldo do governador e do presidente da Assembleia, Fortes conta com o apoio sólido do vice-governador Laurez Moreira e do deputado estadual Gutierres Torquato, ambos do PDT, fortalecendo ainda mais sua plataforma para a prefeitura de Gurupi.