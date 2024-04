Diretoria do Sindicato Rural divulga programação da 49º Expo Gurupi

da redação

Nos próximos dia Gurupi se prepara para receber mais uma edição da Expo Gurupi, um dos eventos mais aguardados da região. Com uma programação diversificada e repleta de atrações para toda a família, a 49ª edição promete celebrar a cultura, o agronegócio e o entretenimento de forma memorável.

A festa tem início no dia 28 de abril com a tradicional Cavalgada, que reúne cavaleiros e amazonas de toda a região em um desfile pelas principais ruas da cidade, celebrando a tradição e a cultura do campo.

No dia 30 de abril, a Expo Gurupi apresenta uma tarde dedicada à Escola do Agro, seguida por uma emocionante apresentação da equipe Motos Honda Força e Ação. À noite, os palcos se enchem de música com shows regionais imperdíveis, com destaque para Rony Sertão, Raí Saia Rodada e Cleyton Farias.

No dia 1º de maio, o público pode aproveitar a adrenalina das competições de Prova Team Ropping durante o dia e, à noite, se encantar com os shows de Maria Marçal, André e Felipe e Leandro Borges.

No dia 2 de maio, além da continuação da Escola do Agro e ciclo de palestras durante o dia, a noite reserva a abertura oficial da Expo Gurupi, seguida pela emocionante abertura do rodeio e shows com Eduardo Costa, Max e Luan e DJ Lelis.

No dia 3 de maio, as atividades começam cedo com a Vaquejada e a Escola do Agro durante o dia. À noite, é a vez da escolha da Garota Expo, seguida pelo rodeio e um show especial com Rosa de Saron.

No dia 4 de maio, a diversão continua com as provas de Três Tambores, Vaquejada e Prova de Marcha Mangalarga Marchador e Muar. À noite, a final do rodeio promete fortes emoções, seguida pela final dos Três Tambores e shows com João Neto e Frederico e Bárbara D’Lux.

E para encerrar com chave de ouro, no dia 5 de maio, a Expo Gurupi oferece mais Vaquejada durante o dia e um leilão de gado branco. À noite, é a vez da grande final da Vaquejada e shows com Flaguim Moral e Débora e Gerusia.

Com uma programação tão variada e emocionante, a 49ª Expo Gurupi promete ser uma experiência inesquecível para todos os visitantes, celebrando a tradição, a cultura e o espírito festivo do povo tocantinense.