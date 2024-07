Josi Nunes anuncia Adailton Fonseca como pré-candidato a vice-prefeito de Gurupi

Por Redação

A prefeita de Gurupi e candidata à reeleição, Josi Nunes (UB), anunciou nesta quarta-feira, 31, o empresário Adailton Fonseca como pré-candidato a vice-prefeito em sua chapa. Fonseca integra o Partido Liberal (PL) e chega com a chancela do senador e presidente do partido no Tocantins, Eduardo Gomes.

O anúncio aconteceu em uma reunião com a presença dos presidentes dos partidos que compõem o grupo político da prefeita Josi Nunes. Durante o encontro, a prefeita ressaltou a importância de ter ao seu lado alguém comprometido com o desenvolvimento de Gurupi.

“Escolhemos Adailton Fonseca porque acreditamos no seu potencial e na sua dedicação à nossa cidade. Ele é um empresário respeitado, com uma trajetória de sucesso, e tenho certeza de que juntos faremos Gurupi crescer ainda mais”, declarou Josi.

Fonseca declarou que está à disposição de todos os segmentos, especialmente o empresarial, para ajudar o município a seguir trilhando o caminho de prosperidade sob o comando de Josi Nunes. “Viemos apoiar em função do que entendemos ser o melhor para a cidade. Josi mostrou para mim, e para muita gente, que herdou a sensibilidade da mãe e o empreendedorismo do pai”, completou o empresário.

Quem é Adailton Fonseca

Advogado por formação e empresário por vocação, Adailton Fonseca mora em Gurupi desde a década de 1980, quando chegou, ainda criança, com a família, vindos de Guaraí. É casado com a empresária Claudia Vicenzotti e tem dois filhos, Lucas, de 26 anos, e Pedro, de 13 anos.

Adailton começou a empreender em Gurupi desde muito jovem. Por ter postura de liderança e por buscar estar sempre à frente das demandas do meio empresarial, foi eleito para a presidência da Câmara de Dirigentes Lojistas e da Associação Comercial e Industrial de Gurupi.