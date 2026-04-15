Entrevista: 51ª Expo Gurupi foca em resiliência e inovação sob o tema “O Agro que Inspira”

Por Wesley Silas

O Sindicato Rural de Gurupi confirmou a realização da 51ª Expo Gurupi para o período de 26 a 31 de maio de 2026, no Parque de Exposições João Lisboa da Cruz. Após os resultados de 2025, quando o evento registrou 98 mil visitantes e movimentou R$ 45,2 milhões, a organização adota para este ano o tema “O Agro que Inspira”.

O planejamento ocorre em um cenário de cautela para o setor produtivo, influenciado por incertezas econômicas que afetam o mercado de máquinas. Para o presidente do Sindicato Rural, João Victor Stival, a feira deve ser um ponto de equilíbrio. “O produtor vive um momento de prudência. Por isso, a nossa estratégia é trazer as instituições financeiras para o parque com o objetivo de negociar taxas e prazos que se ajustem à realidade atual do ciclo pecuário e agrícola”, afirmou.

Educação

Além do foco comercial, a 51ª edição reforça seu papel social e educativo. Em parceria com o Senar-TO e o Sebrae, a feira oferecerá cursos técnicos em áreas estratégicas como Operação de Máquinas Agrícolas, Gestão de Custos na Pecuária e o uso de Drones no Agro.

Outro destaque é o retorno do Concurso de Redação, voltado a alunos do ensino fundamental e médio. “Nossa missão é mostrar para a juventude que o agro é um setor moderno e cheio de oportunidades. O concurso e a Escola do Agro são caminhos para plantar essa semente e garantir a sucessão familiar com competência”, ressaltou Stival.

Tecnologia e eficiência

A programação manterá o foco no tripé negócios, capacitação técnica e pecuária. Stival destaca que o conhecimento será a principal ferramenta contra a crise: “Queremos que o visitante encontre métodos para otimizar a produtividade por hectare. Em tempos de preços instáveis nas commodities, a eficiência e a redução de custos operacionais são o que determinam a sobrevivência do negócio.”

No setor da pecuária, o Sindicato trabalha para repetir a marca de 1.400 animais comercializados, priorizando o melhoramento genético como diferencial competitivo para o rebanho regional.

Vitrine Digital

Consolidada como um polo logístico e de eventos, a feira pretende utilizar seu alcance digital — que atingiu 2,2 milhões de visualizações na última edição — para atrair novos investidores. “A Expo Gurupi não é apenas um evento local; é uma vitrine tecnológica que projeta o sul do Tocantins para o mercado nacional, inspirando confiança mesmo em períodos de retração”, concluiu o presidente.

Confira a entrevista: