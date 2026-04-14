Catálogo reúne hospedagens e atrativos das Serras Gerais e fortalece o turismo na região

Por Redação

Com o objetivo de organizar informações, facilitar a experiência de visitantes e fortalecer o turismo regional, foi desenvolvido um catálogo digital reunindo hospedagens, atrativos e serviços turísticos das Serras Gerais, no sudeste do Tocantins.

A iniciativa surgiu a partir de uma necessidade percebida na prática. Muitos turistas chegam à região sem saber onde se hospedar, quais lugares visitar ou como acessar os atrativos. O material foi criado pelo empreendedor Allan Brasileiro da Silva, que atua diretamente com visitantes e identificou essa demanda no dia a dia.

“Muita gente vinha pra cá e não tinha noção da quantidade de lugares incríveis que temos. Faltava informação organizada”, explica.

O catálogo reúne diversas opções de hospedagem distribuídas entre municípios como Aurora do Tocantins, Lavandeira, Combinado e Taguatinga, apresentando contatos, localização, formas de acesso e orientações importantes para quem deseja conhecer a região.

Esta é a primeira edição do catálogo, que tem como proposta inicial reunir informações dessas cidades e, futuramente, ser ampliado para abranger toda a região das Serras Gerais, incluindo outros municípios e novos atrativos turísticos.

Conhecidas pelas paisagens de cerrado preservado, rios de águas cristalinas, cachoeiras e trilhas, as Serras Gerais vêm se consolidando como um destino procurado por quem busca contato com a natureza e experiências ao ar livre.

A organização das informações contribui para valorizar os empreendimentos locais e facilitar o planejamento das viagens.

Outro ponto destacado é a importância de se planejar com antecedência, já que muitos atrativos exigem acompanhamento de guia e organização prévia. A proposta do catálogo é justamente orientar o visitante para que tenha uma experiência mais segura e completa.

O projeto também está integrado ao trabalho da Brasileiro Viagem, que atua com roteiros, guias e transporte turístico pelas Serras Gerais e outras regiões do Tocantins, auxiliando visitantes na organização de suas viagens.

O catálogo digital pode ser acessado gratuitamente pelo público, reunindo informações essenciais para quem deseja explorar a região.

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📖 Acesse o catálogo completo: https://canva.link/z6f83iz0636rav3

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