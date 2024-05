2º Edição do Casamento Comunitário realizado pelo Instituto Gratidão Tocantins promete emoção e show de Solange Almeida aberto ao público

Por Redação

O amor está no ar em Gurupi! A segunda edição do Casamento Comunitário, organizado pelo Instituto Gratidão Tocantins, idealizado pelo Deputado Gutierres Torquato, está marcada para o dia 18 de maio, às 19h, no Recanto dos Ipês. A celebração unirá 100 casais em uma cerimônia conjunta, reafirmando o compromisso de amor e parceria.

A iniciativa do Casamento Comunitário visa proporcionar a casais a oportunidade de celebrar o matrimônio de forma digna e memorável, sem os custos normalmente associados a eventos dessa magnitude. Após o sucesso da primeira edição, a demanda aumentou significativamente e mais 100 casais dirão sim no altar.

Um Show para Celebrar o Amor:

Para celebrar essa ocasião especial, o Deputado Gutierres Torquato anunciou um grande show com a renomada cantora Solange Almeida. Conhecida por sua energia contagiante e voz poderosa, Solange promete um repertório emocionante que certamente adicionará ainda mais brilho a este dia tão especial. O show será realizado em frente ao Recanto dos Ipês e é aberto ao público, garantindo que a comunidade de Gurupi possa participar deste momento de celebração e alegria.

Deputado Gutierres Torquato comentou: “Este evento é uma celebração do amor. Estamos honrados em poder facilitar este momento, oferecendo alegria e festividade em tempos que tanto precisamos de união.”

A coordenadora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira, acrescentou:

“Cada casamento que facilitamos é uma história de amor que ajudamos a florescer ainda mais. Estamos extremamente felizes em organizar a segunda edição e ansiosos para ver a alegria nos rostos de todos os participantes.”

Evento Aberto ao Público:

A escolha de tornar o show acessível a todos reforça o compromisso do evento em não apenas celebrar o amor dos casais, mas também em construir e fortalecer a comunidade local. Espera-se que o evento atraia um grande público proporcionando uma noite de festividades e entretenimento para pessoas de todas as idades.