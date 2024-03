Ação sobre prevenção contra o câncer de colo do útero é realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins

Por Redação

Com o objetivo de promover divulgação à campanha Março Lilás, a Secretaria Municipal de Saúde de Cariri do Tocantins, por meio da Diretoria Municipal de Atenção Primária, realizou na terça-feira, 26/03, o Dia D de Conscientização sobre a Importância da Prevenção contra o Câncer de Colo do Útero.

Durante a ação, que teve como tema: “Prevenir é um Gesto de Amor à Vida”, mulheres caririenses com faixa etária a partir dos 18 anos de idade em diante, receberam diversos atendimentos voltados à saúde feminina, na Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Pedro Pires Filho.

Entre os atendimentos disponíveis no local, foram realizados: coleta de citologia, consultas de enfermagem, consultas médicas, testes rápidos, atendimento odontológico, atualização da caderneta vacinal, serviços do peso Bolsa Família, orientações sobre Vigilância em Saúde e sessão de massoterapia.

A ação da campanha Março Lilás teve como principal objetivo enfatizar as informações sobre os riscos de desenvolvimento do câncer de colo uterino, formas de prevenção e importância do diagnóstico precoce, além de abordar sobre outros assuntos relacionados aos cuidados com a saúde da mulher.