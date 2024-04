Na Assembleia, deputado Gutierres pede alteração do nome do Hospital Geral de Gurupi, Ivo Carlesse

da redação

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Gutierres (PDT) fez uma proposta de alteração do nome do Hospital Geral de Gurupi, atualmente nomeado em Ivo Carlesse. O deputado argumentou que a mudança do nome do hospital é necessária para refletir melhor a identidade local. Segundo ele, o nome atual do hospital não representa a história da cidade.

“Fomos votos vencido, mas vamos continuar nossa luta para alteração do nome e colocar o nome do Drº João Neves”, disse o deputado.