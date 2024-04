Gurupi TEM 2024 será lançada pelo Sebrae nesta quarta-feira

Por Redação

O Sebrae Tocantins realiza nesta quarta-feira, 24, o lançamento da Gurupi Tem, uma das ações mais esperadas por empreendedores e consumidores de toda a região sul do Tocantins. O evento, que terá início a partir das 17 horas no auditório do Sebrae em Gurupi, inicia o processo de negociação para os empresários interessados em participar da feira.

Com projeções animadoras para este ano, a Gurupi TEM espera receber um público de mais de 30 mil visitantes, com a participação de 130 expositores. A expectativa é que o evento movimente mais de 25 milhões em negócios, consolidando-se como uma feira importante no calendário econômico da região.

O objetivo principal da Gurupi Tem é promover o fomento de negócios e a exposição de produtos e serviços locais para toda a sociedade, aquecendo assim a economia da região sul. A ação proporciona uma oportunidade para os pequenos negócios locais expandirem sua visibilidade e alcance, com a contribuição para fortalecer a comunidade empreendedora.

Paula Alencar, gerente do Sebrae , destaca a importância da Gurupi TEM para a movimentação financeira e rodada de negócios no município. Segundo ele, o evento desempenha o papel de promover a interação entre comerciantes, consumidores e expositores. “A feira já se consolidou como uma ação estratégica e de negócios no Estado, atraindo visitantes até mesmo de cidades vizinhas, que significativamente receita para o município”, conclui.