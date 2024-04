ACIG anuncia alcance de 500 associados na primeira reunião de 2024 do Conselho Consultivo da entidade

Por Redação

A ACIG, recebeu na última quarta-feira, (10/04), os conselheiros da associação, Adailton Fonseca, Marcelo Dominici, Abelino Boa e Mário Pillar, para apresentação dos dados atualizados da entidade, assim como o calendário de eventos do ano de 2024 e abertura para sugestões que possam contribuir junto a gestão do atual presidente Wilson de Souza.

A ACIG chegou em seus 500 associados, um marco histórico para a associação que foi comemorado por todos os presentes. Apresentou-se os dados animadores do Programa Empreender, com 3 núcleos atuantes em Gurupi e são eles: Beleza, Moda e Contadores. Outro ponto falado foi sobre a importância do CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura), com ações voltadas ao público feminino empreendedor.

Uma sugestão do ex-presidente Marcelo Dominci e atual vice-presidente da ACIG, foi que a campanha de conscientização sobre o lixo, fosse feita com enfoque em se preservar os canteiros centrais da cidade.

O ex-presidente Adailton Fonseca, comentou sobre a iniciativa do café com empresários que tem seu papel institucional dentro da ACIG. Os cafés são uma forma de atrair novos empresários para conhecer a associação, além de ser um momento para trocas de ideias, aprendizado e muito mais.

Falou-se também sobre a ACIG estar fazendo um bom papel e isso reflete no seu número de associados que vem crescendo cada vez mais e a credibilidade da entidade. Alguns outros assuntos foram pautas dentro da reunião como o Parque Agroindustrial de Gurupi, a Fenesul, prevista para que aconteça em outubro deste ano, o Projeto Criança no Cinema que leva crianças para ter uma experiência mágica nas telonas.

“Para mim é uma grata felicidade que estejamos indo num caminho certo. Chegamos aos 500 associados, um marco histórico que deve ser comemorado por todos nós. Faço uma gestão totalmente transparente e voltada para a defesa da classe empresarial. Nós precisamos estar sempre unidos e a ACIG é a entidade que sempre nos representará”, disse o presidente Wilson de Souza.