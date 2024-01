Acig faz interlocução entre prefeitura e empresários para atender demandas do PAIG

Por Wesley Silas

O presidente da ACIG, Wilson de Souza Felix de Ataíde, e o vice-presidente, Marcelo Dominici Ferreira e a secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Daniela Prudente, estiveram reunidos na tarde da quinta-feira, 19, com empresários do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) em busca de melhorias na parte de energia elétrica, fornecimento de água, pavimentação e apresentar sugestões de pórtico com letreiro nas entradas do parque com paisagismo nos canteiros. Na ocisão a secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Daniela Prudente, anunciou que nos próximos dias a Prefeitura de Gurupi irá lançar um novo Parque com capacidade para receber 20 novas empresas, devido a falta de espaço no PAIG diante ao crescimento de novos empreendimentos acima de 50% nos últimos três anos.

“É a segunda reunião que nós fizemos com os empresários do Parque Agroindustrial de Gurupi e foi muito e, além das demandas primárias que sã necessárias, surgiram outras da qual a ACIG se prontifica em fazer a interlocução com os poderes públicos estadual e municipal para que possamos ter um novo Parque Industrial até o final deste ano”, disse o presidente da ACIG, Wilson de Souza Felix.

Na reunião foi apresentada esboço com sugestões de paisagismo e pórtico nas entradas do parque, iluminação e sinalização com indicação das empresas que estão instalados no PAIG.

“Dará uma visibilidade maior para o nosso parque e, nada mais justo são estes investimentos diante a quantidade de empresas que geram emprego e renda para o nosso município e para isso possamos ter um Parque Industrial na altura da cidade de Gurupi”, disse Wilson de Souza Felix.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Daniela Prudente, se mostrou sensibilizada com as reivindicações dos empresários que fazem parte da ACIG e garantiu que irá buscar parcerias para resolver os problemas que atrapalham o crescimento das empresas, principalmente na questão do fornecimento água pela BRK, licenciamento emitido pelo Corpo de Bombeiros e com a Energisa para evitar as frequentes oscilações de energia.

“As sugestões e exigências apontadas pelos empresários são todas pertinentes porque a ACIG é uma instituição muito séria em Gurupi. Eu fico muito feliz de eles estarem tentando nos ajudar porque eu acredito que para uma cidade crescer e se desenvolver, todas as instituições devem estarem unidas. Então, eles fizeram algumas colocações em ralação a pavimentação asfáltica, urbanização, jardinagem e iluminação. Agora vamos nos reunir com o presidente da ACIG para vermos quais são as atribuições de cada órgão, como caso dos Bombeiros, energia com a Energisa, a água com a BRK e vamos considerar quais são as responsabilidades de cada um e da nossa parte da Secretaria Desenvolvimento.

Ampliação do Parque Agroindustrial.

No final da reunião Daniela Prudente adiantou que nos próximos dias a Prefeitura irá apresentar um novo Parque Industrial que está sendo implanto em dois lotes que faziam parte do antigo curtume, sendo um lote com 70.000m² e outro com 240.000m², totalizando 310.000m² que estão sendo desmembrados para acomodar 20 novas empresas

“Aproximadamente daqui uns 15 dias vamos abrir um novo Parque Agroindustrial porque hoje nós não temos lotes disponíveis no PAIG e este segundo parque já está, praticamente, lotado porém, devemos buscar soluções para as mesmas reivindicações como oscilação da energia, licença de Bombeiros, fornecimento de água e as obrigações da Prefeitura”, disse a secretária.