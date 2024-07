Calha Norte: Um compromisso de transformação infraestrutural, considera Gaguim

Por Redação

Em um evento realizado nesta segunda-feira, 22 de julho, em Palmas, o deputado Gaguim reafirmou seu compromisso com a transformação da infraestrutura no Brasil, destacando que a implementação do projeto Calha Norte é uma prioridade tanto para ele quanto para o governador Wanderlei Barbosa.

O evento ocorreu na Superintendência de Infraestrutura de Transporte (Dnit) e contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos deputados Ricardo Ayres, Lázaro Botelho e Alexandre Guimarães.

Durante apresentação dos empreendimentos nas hidrovias dos rios Madeira e Tocantins, Gaguim destacou a ocasião como o início de uma nova era para o transporte fluvial no país.

“É com grande entusiasmo que participei da apresentação do projeto para os empreendimentos nas hidrovias dos rios Madeira e Tocantins. Estamos avançando para uma nova fase do desenvolvimento logístico no Brasil”, declarou Gaguim.

O projeto, que promete melhorar significativamente o escoamento de mercadorias e proporcionar uma alternativa econômica e sustentável para o transporte, é visto como um marco no progresso regional e nacional.

Relevância do Projeto

O projeto Calha Norte visa otimizar a utilização das hidrovias dos rios Madeira e Tocantins, facilitando o transporte de cargas volumosas e reduzindo os custos logísticos.