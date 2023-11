Agenda concorrida: Dep. Eduardo Fortes visita municípios da região Sul e é homenageado pelo Hemonúcleo de Gurupi

Por Redação

O deputado estadual mais votado da região Sul e Sudeste do Tocantins, Eduardo Fortes, cumpriu extensa agenda neste sábado, 25, e domingo 26, onde visitou municípios, se reuniu com a comunidade e prestigiou ação solidária do vereador Sanderley Ramos. Também participou dos eventos esportivos do torneio de Society Gol de Placa e da 6ª edição do “Diretoria Solidária”; e recebeu homenagem Núcleo De Hemoterapia de Gurupi por realizar, juntamente com parceiros, amigos e colaboradores, a campanha “Doe sangue, doe vidas”.

A campanha de doação de sangue bateu recorde e 261 pessoas compareceram no hemonúcleo para fazer a doação durante os 13 dias de campanha.

“Estou muito feliz e grato pela homenagem e agradeço imensamente cada pessoa que doou sangue e divulgou a campanha. O hemonúcleo de Gurupi atende 17 municípios da região Sul do Tocantins e a ação foi fundamental para garantir um bom estoque de sangue”, comemorou o deputado adiantando com exclusividade que já está organizando mais uma edição no no início de 2024.

Ainda no sábado, o deputado esteve nos municípios de Figueirópolis e Aliança.

Em Aliança o parlamentar prestigiou a segunda edição do projeto social do vereador Sanderley Ramos que atendeu centenas de pessoas. Já em Aliança, participou de tradicional vaquejada juntamente com várias lideranças como o deputado Léo Barbosa e o prefeito da cidade Elves Guimarães.

Esporte e Feira

De volta a Gurupi, Eduardo Fortes visitou os feirantes da Feira Coberta da Rua Sete, participou do torneio de Society Gol de Placa e da 6ª edição do “Diretoria Solidária”.

“São centenas de feirantes que aqui trabalham, acordam cedo e geram emprego e renda, além de abastecer muitas famílias com alimentos”, destacou o deputado que aproveitou para fazer algumas compras e comer o tradicional pastel de feira.

Sobre os eventos esportivos, Eduardo Fortes ressaltou que “esporte é vida e saúde. Sempre apoiamos muitos eventos realizados na área”, disse. O parlamentar é, por exemplo, o idealizador do projeto Atleta do Amanhã. Implantado há mais de cinco anos, o projeto Atleta do Amanhã faz a diferença positiva na vida de crianças, jovens e adultos ao incentivar e fomentar a prática esportiva.