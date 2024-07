Após 63 anos de história e com investimento de quase R$ 8 milhões, vereadores inauguram nesta terça novo prédio da Câmara

Por Wesley Silas

Nesta terça-feira, 02, a Câmara Municipal de Gurupi inaugura seu novo prédio, fruto de um investimento de cerca de R$ 8 milhões. Graças ao aumento sistemático do duodécimo, com repasses do Poder Executivo que ultrapassam R$ 1 milhão mensal, foi possível construir a sede própria do Poder Legislativo Municipal. Chama a atenção a falta de criação de dois gabinetes para os novos vereadores para próxima legislatura, sendo que os próprios vereadores foram os responsáveis em aumentar de 15 para 17 vagas.

Com a nova sede, a próxima legislatura, que terá um aumento de 15 para 17 vereadores, não precisará arcar com um aluguel mensal de R$ 21 mil, resultando em uma economia significativa para os cofres públicos locais. A cerimônia de inauguração, que acontece nesta terça-feira (02/07), às 16h no Parque Filó Moreira, contará com a presença de autoridades, da comunidade gurupiense e show de artistas regionais.

HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO

A construção teve início em 2020, após a doação do terreno pela Superintendência de Patrimônio da União (SPU) em 2017. O novo prédio será dedicado ao ex-governador Siqueira Campos, falecido em 5 de julho de 2023, aos 94 anos. A obra foi impulsionada pelo então presidente da Câmara, Wendel Gomides, e será inaugurada sob a presidência de Valdônio Rodrigues (PDT).

Desde a criação da Câmara, em 1961, esta é a primeira sede própria da instituição, marcando um ponto histórico após 63 anos de ocupação de prédios alugados. Com a nova sede, espera-se uma economia anual de R$ 300 mil.

ESTRUTURA DO PRÉDIO

O moderno edifício possui uma área de aproximadamente 2.800m² e várias instalações, incluindo:

– Plenário: capacidade para 198 pessoas.

– Plenarinho: capacidade para 30 pessoas.

– Áreas Administrativas: salas de protocolo, comunicação, transporte, diretoria, recursos humanos, controle interno, contabilidade, coordenação legislativa, assessoria jurídica, licitações, comissões, arquivo, TI e almoxarifado.

– Garagem: localizada na parte externa.

– Primeiro Andar: salas da presidência e vice-presidência, 15 gabinetes dos vereadores, ampla recepção, sala de reunião do presidente, copa e banheiros.

INAUGURAÇÃO

A solenidade de inauguração contará com a presença de diversas autoridades importantes, como a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, secretários municipais e estaduais, deputados, senadores, representantes das forças policiais e empresariais, além dos vereadores da legislatura de 2017 a 2020.

Após a cerimônia, a comunidade poderá desfrutar de apresentações musicais dos cantores Nailson Lima, Ed Bonfim, Tri Show e Marcos Levy, celebrando este marco na história da cidade de Gurupi.

Com informações da Ascom