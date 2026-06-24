Paraná Pesquisas aponta empate técnico entre Dorinha e Vicentinho Júnior na disputa pelo governo do Tocantins

Por Wesley Silas

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB) estão em situação de empate técnico na corrida pelo governo do Tocantins, de acordo com pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (24 de junho de 2026). O levantamento, realizado entre os dias 20 e 22 de junho em 58 municípios tocantinenses, aponta que Dorinha lidera numericamente o primeiro turno com 35,9% das intenções de voto, seguida de perto por Vicentinho, que registra 33,3%.

Cenário de segundo turno e rejeição

A sondagem estimulada indicou uma inversão de posições em uma eventual disputa de segundo turno. Nesse cenário, Vicentinho Júnior aparece numericamente à frente com 44,1% das intenções de voto, enquanto Professora Dorinha soma 42,5%. Considerando a margem de erro de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos, os pré-candidatos permanecem empatados na preferência do eleitorado.

O instituto também avaliou os índices de rejeição para o Palácio Araguaia. A senadora Professora Dorinha lidera o quesito, com 31% dos entrevistados afirmando que não votariam nela de forma alguma.

Desempenho no eleitorado jovem

O levantamento detalhou o comportamento dos eleitores de 16 a 24 anos, segmento no qual Vicentinho Júnior apresenta maior força política, tanto na modalidade espontânea quanto na estimulada.

Neste mesmo recorte demográfico, o senador Eduardo Gomes (PL), pré-candidato à reeleição, também se destaca frente aos concorrentes. Além disso, a gestão do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), também aliado de Dorinha, atinge 65% de aprovação entre os jovens tocantinenses.

Corrida para o Senado

Na disputa pelas vagas do Tocantins no Senado Federal, Eduardo Gomes (PL) lidera as intenções de voto nos dois cenários testados pelo instituto, alcançando 30,7% no primeiro cenário e 31,6% no segundo.

Quanto à rejeição entre os postulantes ao Senado, o senador Irajá (PSD) registra o maior percentual de recusa popular, com 19,9%.

Metodologia da pesquisa

A Paraná Pesquisas ouviu 1.340 eleitores face a face. O grau de confiança estabelecido é de 95%. O estudo foi contratado pela empresa Nova Aliança Publicidade Ltda. pelo valor de R$ 45.000,00.

Peso na máquina pública e das alianças

Os dados da Paraná Pesquisas sinalizam uma eleição polarizada e aberta no Tocantins, onde a máquina pública e as alianças partidárias terão peso decisivo. O empate técnico no Executivo, somado à alta rejeição de Dorinha e à vantagem numérica de Vicentinho Júnior no segundo turno, indica que o voto jovem e os eleitores indecisos ditarão o ritmo da campanha. Na disputa pelo Senado, a liderança isolada de Eduardo Gomes consolida sua posição estratégica como principal articulador político do bloco da direita no estado, enquanto os adversários precisarão mitigar taxas de rejeição para tornarem suas candidaturas competitivas até outubro.

De acordo com a Resolução-TSE n.º 23.600/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º TO-07317/2026 para os cargos de Governador e Senador.