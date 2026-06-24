Josi Nunes anuncia implantação do Serviço de Acolhimento Familiar para crianças e adolescentes em Gurupi

Acompanhada da senadora Dorinha, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, anunciou o início da implementação do Serviço de Acolhimento Familiar de Alta Complexidade (SFA), uma medida da gestão municipal voltada para a proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e afastados do convívio familiar por decisão judicial. “São várias ações da nossa gestão para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e as mulheres gurupienses.” Josi Nunes em entrevista ao Portal Atitude.

Por Wesley Silas

O Serviço de Acolhimento Familiar de Alta Complexidade (SFA)visa oferecer um ambiente residencial temporário por meio de famílias cadastradas e capacitadas, integrando a rede de assistência social do município como alternativa ao acolhimento institucional tradicional.

Funcionamento e engajamento da comunidade

O Serviço de Acolhimento Familiar funcionará mediante a seleção, capacitação e acompanhamento de famílias da comunidade dispostas a acolher, temporariamente, crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Durante o período de acolhimento, a equipe técnica do município prestará suporte psicossocial tanto às famílias acolhedoras quanto às famílias de origem, com o objetivo de viabilizar o retorno seguro dos jovens aos seus lares biológicos ou, quando não for possível, o encaminhamento para adoção.

Declarações da gestão municipal

Em pronunciamento, a prefeita Josi Nunes destacou as frentes de atuação do município na assistência social e a importância de expandir os mecanismos de suporte aos grupos vulneráveis:

“Nós temos uma preocupação muito grande com as nossas crianças, com os nossos adolescentes e com as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Nós estamos implantando em Gurupi o programa de Acolhimento Familiar e, além disso, nós já temos a nossa Casa de Acolhimento, nós temos o programa de entrega voluntária e também a Rede de Proteção à Mulher. São várias ações da nossa gestão para proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes e as mulheres gurupienses.”

Impacto social e político

A implantação do SFA em Gurupi representa um avanço técnico no cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prioriza o acolhimento familiar em detrimento do institucional devido ao menor impacto psicológico e ao desenvolvimento em ambiente comunitário. Politicamente, a consolidação desse serviço e a manutenção de estruturas como a Casa de Acolhimento e a Rede de Proteção à Mulher demonstram um esforço institucional para estruturar a assistência social em rede. O principal desafio da gestão municipal residirá na capacidade de mobilizar e engajar de forma contínua a sociedade civil para o cadastramento das famílias, além de garantir o financiamento e a eficiência das equipes técnicas de acompanhamento a longo prazo.