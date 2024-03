2ª edição do Encontro da Juventude Cristã pretende reunir cerca de 5 mil fiéis em Araguaína

da redação

No próximo sábado, 23, milhares de jovens de diversas igrejas evangélicas de Araguaína estarão presentes no 2º Encontro da Juventude Cristã de Araguaína, no Ginásio Pedro Quaresma. A programação começa às 20 horas com a apresentação de diversos ministérios de louvor e os shows dos cantores Delino Marçal e Mylla Karvalho. O evento é uma realização da Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria do Esporte, Cultura e Lazer, em parceria com o movimento da Juventude Cristã das igrejas locais.

A organização estima a participação de aproximadamente cinco mil pessoas para momentos de fé, louvor e comunhão. ”Com uma equipe dedicada e a participação ativa de talentos locais, o Encontro da Juventude Cristã reafirma seu compromisso em promover valores positivos e contribuir para o desenvolvimento integral dos jovens de Araguaína”, diz o secretário executivo Ygor Cortez.

Jovens com Cristo

A iniciativa da Juventude Cristã busca a integração das diversas igrejas cristãs evangélicas de Araguaína, proporcionando um momento de adoração coletiva e união entre os jovens. O evento conta com o trabalho conjunto das igrejas evangélicas da região, com o intuito de promover valores e princípios cristãos em um contexto de pluralidade religiosa.

Além de oferecer entretenimento e momentos de reflexão espiritual, o encontro busca também incentivar os jovens por meio da música, da arte e do louvor como ferramentas de transformação e crescimento pessoal.

Miqueias Pereira, coordenador da Juventude do Município e pastor na Igreja Quadrangular, ressalta que o evento vem para reconhecer o papel das igrejas como agentes de políticas públicas e visa gerar esperança e promover a união em torno de causas sociais e culturais que impactam a comunidade.

“Esse encontro não se restringe apenas a um espaço de celebração religiosa, também é uma oportunidade para a juventude local conectar-se, compartilhar experiências e fortalecer laços comunitários”, enfatizou Miqueias.

Atrações nacionais

Mylla Karvalho é uma figura marcante na cena gospel brasileira, conquistando o público com sua voz poderosa e sua mensagem inspiradora. Natural de Aracaju, Sergipe, iniciou sua carreira na música aos 13 anos, dedicando-se ao ministério de louvor em sua igreja local. Com o passar dos anos, Mylla expandiu seu alcance, lançando álbuns de sucesso e realizando turnês por todo o Brasil.

Sua música, marcada por ritmos vibrantes e letras profundas, toca os corações dos ouvintes, transmitindo esperança e fé. Além de sua contribuição musical, Mylla também se destaca como pregadora e líder espiritual, compartilhando sua jornada de fé e encorajando outros a perseguirem os propósitos de Deus em suas vidas.

Delino Marçal é um cantor gospel brasileiro, conhecido por sua voz única e por suas letras profundas que tocam os corações dos ouvintes. Denilo, nasceu em Arapoema, Tocantins, e descobriu sua paixão pela música desde cedo, envolvendo-se ativamente no ministério de louvor de sua igreja local.

O cantor tem um repertório repleto de melodias envolventes e mensagens de fé, que leva esperança e consolo a muitos. Com uma carreira sólida e um legado de impacto espiritual, Delino Marçal continua a emocionar e inspirar pessoas através de sua música e ministério, deixando um significativo e duradouro impacto na comunidade gospel brasileira.

(Por Paulo Nunes | Foto: Divulgação)