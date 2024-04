Araguaína realiza maior feira de negócios do norte do Tocantins

da redação

Faltam poucas horas para o público conhecer as novidades da 8ª Exposição do Polo Comercial e Industrial de Araguaína (EPOCA), uma das maiores feiras de negócios do Tocantins, que será realizada de 23 a 27 de abril, no Complexo Poliesportivo Pedro Quaresma, na Via Lago.

A cerimônia de abertura está marcada para esta terça-feira (23), às 19h, com a presença de autoridades e representantes de entidades e instituições do Estado. O evento é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Araguaína (ACIARA).

São mais de 43 mil metros quadrados de área que receberam uma estrutura gigantesca para atender cerca de 180 expositores distribuídos nas arenas: Comercial, Agro, Científica e do Conhecimento. A expectativa é superar os números da edição passada, com a movimentação de R$ 100 milhões e mais de 50 mil visitantes durante os cinco dias da feira. O evento deve gerar cerca de 2 mil empregos diretos e indiretos.