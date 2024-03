PRF inaugura sede da Delegacia e nova Unidade Operacional em Araguaína/TO

da redação

Na manhã desta segunda-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entregou à sociedade tocantinense a revitalização da Unidade Operacional e uma nova Delegacia da instituição, no município de Araguaína/TO. O evento de inauguração foi realizado na área externa das novas edificações, localizada no km 160 da BR 153.

A solenidade contou com a participação do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Tocantins, Inspetor Alonso Trindade, prefeitos, autoridades da segurança pública estadual, representantes governamentais, políticos e civis. Compareceram também PRFs da ativa, veteranos e servidores administrativos.

A consolidação do projeto vem ao encontro da política de reestruturação da infraestrutura predial, na qual o departamento da polícia rodoviária federal tem priorizado a modernização, bem como oferecer melhores condições de trabalho e mais segurança ao policial rodoviário federal e sobretudo uma melhor qualidade no atendimento à sociedade.

O Diretor de Administração e Logística da PRF, Rafael Soares, expressou a importância do aprimoramento das infraestruturas para o combate à criminalidade. “O Brasil não é um lugar apropriado para a criminalidade e a PRF, assim como todas as forças de segurança pública, atuam firmemente com essa propósito. É um trabalho voltado para segurança pública, segurança viária e garantia da mobilidade. A PRF é constantemente testada nesses processos de fechamento de rodovia e precisamos atuar firmemente e, prontamente, sempre que necessário”, disse.

O Superintendente Regional, Alonso Trindade, também ressaltou a importância da boa comunicação entre outros órgãos de segurança pública e fiscalização refletindo diretamente no reforço da segurança viária nas rodovias. “A inauguração dessa delegacia significa uma importante conquista que resultará na melhoria da segurança viária e na promoção de uma comunidade mais protegida da criminalidade. Nosso anseio é que trabalhemos integrados em colaboração com as autoridades locais e com a comunidade para garantir que nossas rodovias estejam mais seguras para todos os usuários”.

Os policiais lotados na delegacia atuam em um raio de 669,4 km, abrangendo 34 municípios e chegando às divisas do Tocantins com Pará e Maranhão. A circunscrição da delegacia contempla também as unidades operacionais de Araguaína, Guaraí e Palmeiras do Tocantins.

Estrutura

As novas edificações possuem área com proteção balística (blindagem), ambientes de vigilância e de atendimento ao público, bem como de apoio administrativo e operacional. A edificação possui um pavimento com 23 ambientes internos, uma área total de aproximadamente 3000 m² e uma área coberta metálica de apoio operacional de 450 m².

“Durante esses 20 anos que eu estou na PRF, já passamos por muitas coisas, e tudo na vida passa por transformações. A PRF constantemente se renova. Nós temos hoje uma estrutura blindada, adequada para o trabalho policial, mas a gente sabe que ainda falta muito, falta as demais unidades operacionais. A delegacia de Araguaína é responsável desde de Miranorte até a divisa do Maranhão, então, fica aqui uma solicitação de que haja também esse empenho nas outras unidades, que também chegue até as unidades, essa reforma, essa ampliação”, explicou Roberto Mendes, chefe da Delegacia em Araguaína.

Condecorações

A nova Delegacia e UOP recebem o nome do PRF Sebastião Artur de Almeida que veio a falecer em 2022. O guarda homenageado fez parte da primeira turma de policiais rodoviários federais lotados em Araguaína na década de 70. Artur cumpriu a sua jornada com grande empenho, excelência e por isso, será para sempre lembrado por sua bravura e dedicação.

Na ocasião, dois policiais da regional foram homenageados pelos seus esforços prestados. Um dos agentes, na sua folga, realizou o salvamento de um bebê de 11 meses que estava engasgado com uma fruta em uma sorveteria. As ações realizadas dentro e fora das rodovias consolidam os valores da Polícia Rodoviária Federal que são pautados na excelência, profissionalismo e integridade. Também foram entregues medalhas comemorativas para autoridades e representantes de instituições governamentais.