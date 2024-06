Lago Azul de Araguaína: Um exemplo de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável

Por Redação

Nos últimos três anos, o Lago Azul de Araguaína tem sido palco de um esforço contínuo de repovoamento, resultando na introdução de mais de 130 mil novos peixes em suas águas. Essas ações fazem parte do Projeto Lago Vivo, que visa a restauração e conservação dos ecossistemas locais.

Iniciativas de Preservação Ambiental

Para marcar o Dia do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Prefeitura de Araguaína liberou mais nove mil alevinos no Lago Azul. Desde 2021, o projeto já reinseriu mais de 130 mil peixes originários da região amazônica, contribuindo para o repovoamento da bacia do Rio Lontra. A meta é atingir 200 mil alevinos de espécies nativas como tambatinga (caranha), piau e surubim, extintas no local devido à pesca predatória.

O prefeito Wagner Rodrigues destacou a importância dessas iniciativas para o futuro da região. “Com o monitoramento contínuo da qualidade das águas e a parceria com o novo shopping da cidade, estamos desenvolvendo um projeto de reestruturação da Prainha da Via Lago, que incluirá um espaço para banho, quadras de vôlei e outras novidades,” afirmou Wagner.

Arborização e Educação Ambiental

Além das ações no Lago Azul, a prefeitura está implementando o Plano de Arborização Municipal, com o plantio de mais de 450 mudas de espécies nativas como ipê, sucupira, axixá e buriti na região da prainha da Via Lago.

Edgar Farias, estudante de Agronomia da Unopar e parceiro do Projeto Lago Vivo, ressaltou o valor educativo dessas ações. “Participar destas atividades é fundamental para adquirirmos experiência e conhecimento na área de piscicultura,” disse.

Monitoramento e Sustentabilidade

O Projeto Lago Vivo também inclui um conjunto abrangente de ações, como a limpeza do lago, levantamento da fauna aquática, e estudos de carga de peixes. A iniciativa proíbe a pesca predatória, promove o plantio de árvores às margens e conscientiza a população sobre a importância da preservação.

O Laboratório de Águas de Araguaína (Laboara) realiza análises regulares das águas da prainha para garantir a balneabilidade e identificar riscos de poluição. Boletins mensais informam sobre locais aptos para banho.

Orialle Barbosa, diretor de fiscalização da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, enfatiza os impactos positivos dessas ações. “Com a reprodução dessas espécies, esperamos que a qualidade da água e a balneabilidade da praia melhorem, possibilitando atividades seguras na área,” explica.

Regulamentação da Pesca e Fiscalização

A pesca no Lago Azul é regulada pelo Decreto nº 161/2019, que permite apenas a pesca esportiva e institui o Cadastro de Pesca Esportiva e a Carteira de Pescador Esportivo. A fiscalização é realizada pela Prefeitura, ASTT, Naturatins, Polícia Militar Ambiental e Ibama. Infrações podem resultar em multas, suspensão de licenças e apreensão de materiais.

Projeto de Saneamento Integrado

O Águas de Araguaína é um projeto de infraestrutura urbana focado na preservação de nascentes e cursos d’água, financiado pelo CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. O projeto inclui a instalação de asfalto e drenagem, construção de bacias de detenção e parques urbanos.

Envolvimento Comunitário

O viveiro municipal distribui gratuitamente mudas de mais de 15 espécies nativas do Cerrado, promovendo o plantio e a adoção de árvores pela comunidade. Tamires Maia, supervisora pedagógica do Colégio Santa Cruz, enfatiza a importância da conscientização ambiental. “A Secretaria do Meio Ambiente explicou a importância de ações como a preservação do ambiente e o descarte adequado de lixo para que as crianças compreendam a necessidade de cuidar do meio ambiente,” disse Tamires.

O esforço coletivo e contínuo da Prefeitura de Araguaína e suas parcerias no projeto Lago Vivo e outras iniciativas de preservação ambiental estão criando um legado sustentável para as futuras gerações, demonstrando que é possível aliar o desenvolvimento urbano à conservação da natureza.