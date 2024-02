Empresários e líderes políticos do Pará e Maranhão visitam Araguaína e conhecem investimentos públicos

da redação

O MATOPA é um grupo de líderes políticos e empresariais do Maranhão, Tocantins e Pará criado para promover o intercâmbio de experiências bem-sucedidas no campo dos investimentos públicos e privados nas principais cidades de referência da região. No último dia 24, Araguaína recebeu a quarta edição do encontro com a missão de fortalecer as relações comerciais e de amizade entre as cidades de Balsas (MA), Imperatriz (MA) e Parauapebas (PA).

A comitiva visitou grandes obras públicas e privadas em andamento na cidade, como as avenidas Siqueira Campos e João Ribeiro, o aeroporto, a Via Norte, Via Lago e o Lago Center Shopping.

“Mostramos que o investimento público, quando usado em obras estratégicas, gera um impacto muito positivo na vida dos cidadãos. Com determinação, uma equipe competente, planejamento eficaz e acesso a recursos, seja por meio de uma bancada federal, empréstimos internacionais ou financiamento próprio, podemos realizar grandes transformações na cidade”, declarou o prefeito Wagner Rodrigues, que liderou o grupo durante as visitas.

Público parceiro do privado

Conforme explicou o secretário executivo do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, Hélter Dantas, o principal objetivo desses encontros anuais é a integração regional entre os municípios para a geração de emprego e renda à população. O investimento do poder público em infraestrutura urbana atrai outros investimentos da iniciativa privada, alimentando um ciclo de crescimento na região.

“Em Araguaína, o melhor exemplo de como o investimento público promove investimentos privados está na Via Lago. O nosso cartão postal já foi uma área não explorada, mas que com grandes investimentos do setor público atraiu novas empresas, como o Shopping Lago Center, um hotel de bandeira internacional, construção de torres de apartamentos e investimentos no setor de combustíveis, bares e restaurantes”, ressaltou Hélter.

Modelo de gestão pública

“Araguaína é vista por nós, de Balsas, como um modelo de gestão pública. Esta é nossa quarta visita à cidade e, cada vez que retornamos, adquirimos novos conhecimentos. O dinamismo demonstrado pelo prefeito Wagner é inspirador e esperamos continuar aprendendo mais a cada visita que realizamos aqui”, comentou Roberto Portela, empresário, presidente da Associação Comercial e diretor de Desenvolvimento Econômico da cidade maranhense.

“Nesse encontro, o prefeito Wagner demonstrou diversos projetos que estavam em andamento em visitas anteriores e agora foram concluídos. Esses exemplos evidenciam um compromisso sólido com a gestão em Araguaína, permitindo-nos testemunhar o progresso alcançado na cidade”, disse Raílson Félix Barros, secretário de Articulação Política de Balsas.

O poder dos investimentos

Durante a visita às obras em Araguaína, os participantes tiveram a oportunidade de identificar soluções para desafios semelhantes enfrentados em suas próprias cidades. O encontro serviu como catalisador para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes e para a busca de soluções inovadoras, visando o progresso e o bem-estar das comunidades envolvidas.

“É uma grande satisfação receber representantes de governos e empresários de estados vizinhos aqui e incentivar esse público a visitar e conhecer nosso empreendimento. Embora o shopping esteja localizado em Araguaína, ele funciona como um centro comercial regional, então o empreendimento terá uma influência em toda essa grande região envolvendo os três estados”, comentou Herlinton Masson, superintendente do Lago Center Shopping de Araguaína.

“Acompanhar as iniciativas de desenvolvimento em Araguaína me deixa bastante satisfeito com a demonstração clara que, quando há um planejamento eficaz na gestão pública e uma correta alocação de recursos, é possível realizar grandes feitos. A gestão de Araguaína merece reconhecimento e espero que nosso grupo de Imperatriz possa se inspirar e aprender com os exemplos aqui observados para aplicar em nossa cidade. Parabenizo o prefeito Wagner pelo excelente planejamento realizado em Araguaína e pela eficiente utilização dos recursos disponíveis”, relatou Euclides Viéra, empresário e agropecuarista.

Mais sobre a região

A região do MATOPA é referência na produção agrícola do Brasil. Caracterizada por vastas extensões de terras férteis e clima favorável, é um importante polo de produção de grãos, como soja, milho e algodão, além da pecuária, bastante presente nos três estados. Além da agropecuária, o MATOPA apresenta potencial para o desenvolvimento do turismo rural, de indústrias e o comércio baseados no agronegócio que movimenta a economia das cidades da região.

(Por Paulo Nunes | Fotos: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)