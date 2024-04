Indígenas reclamam ao senador Eduardo Gomes da falta de recursos, abandono e da impossibilidade de explorarem as riquezas naturais

Por Redação

Representantes das etnias Karajá, Javaé, Xerente, Krahô Canela e Apinagés, reuniram-se com o senador Eduardo Gomes, em seu gabinete. As reivindicações são comuns a todas as etnias: reclamaram do abandono, das péssimas condições das estradas, da falta de recursos para desenvolverem atividades sustentáveis, do isolamento pela falta de sinal da internet, da impossibilidade de explorarem suas riquezas naturais e da inatividade dos órgãos governamentais que deveriam cuidar das comunidades.

O senador Eduardo Gomes falou dos projetos desenvolvidos por intermédio de suas emendas na área da piscicultura e das máquinas, veículos e equipamentos já entregues para várias aldeias. Solicitou às lideranças que formalizassem suas demandas e orientassem sua equipe para que pudesse compreender as particularidades da vida indígena, para propor soluções que possam efetivamente melhorar a vida de todos.