Rodovias de todas as regiões do Estado passarão por manutenção e pavimentação, anuncia governador Wanderlei Barbosa

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 25, na Agência de Transportes Obras e Infraestrutura (Ageto), com o presidente do órgão, Márcio Pinheiro, além dos demais gestores da Agência, para tratar dos investimentos que serão realizados pelo Governo do Tocantins em rodovias do estado no decorrer de 2024. O Chefe do Executivo Estadual ressaltou que há orçamento em caixa para realizar essas obras, seja de recuperação asfáltica ou de novas pavimentações.

“O recurso já está em caixa para realizarmos esse trabalho em todas as regiões do Estado, na região sul, na região Sudeste, no Bico do Papagaio, na região do Jalapão, no Vale do Araguaia e nas Transcolinas. Faremos obras de infraestrutura, recuperação asfáltica e também novos asfaltos. Essa não é apenas a nossa expectativa, é o nosso planejamento para 2024 com o objetivo de melhorar a vida dos tocantinenses”, destacou o governador Wanderlei Barbosa na reunião.

O presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, mencionou que o governador Wanderlei Barbosa solicitou agilidade na execução de obras e enfatizou a importância do caráter participativo do atual governo.

“Nos alegra muito receber a visita do Governador. Ele fez questão de verificar o progresso dos projetos, convidando toda a equipe para se manter informada sobre o andamento de novas obras e a importância de avançar com elas rapidamente. É prioridade do Governo manter as rodovias em bom estado para o uso de toda a população tocantinense”, declarou Márcio Pinheiro

Plano de Pavimentação

Desde 2022, a gestão do governador Wanderlei Barbosa vem realizando obras nas estradas tocantinenses por meio do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação de Rodovias. No início do projeto, foram anunciados 30 trechos de rodovias estaduais que passaram a ser construídos ou recuperados simultaneamente, abrangendo todas as regiões do Estado, de norte a sul.