Gratuito e eficiente: Governo inaugura Sine em Luzimangues que passa a oferecer serviços para o trabalhador e empregador

da redação

Luzimangues conta agora com todos os serviços para o trabalhador e empregador, de forma gratuita e eficiente. O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, inaugurou nesta quinta-feira, 25, uma unidade do Sistema Nacional de Empregos (Sine) no distrito de Porto Nacional. A nova unidade do Governo do Tocantins é administrada pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas).

O Sine de Luzimangues vai proporcionar aos moradores do Distrito todos os serviços oferecidos pelo sistema, proporcionando comodidade e praticidade, evitando o deslocamento da comunidade para os atendimentos. O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância estratégica da nova unidade do Sine para a comunidade da região. “Estamos comprometidos em criar oportunidades significativas para nossos cidadãos, e esta inauguração reflete esse compromisso. Aqui estamos oferecendo os serviços do Sine, que facilitarão o acesso ao emprego e que, também, fortalecerão a economia local”, afirmou o Governador.

A nova unidade do Sine está localizada no Residencial Jardim do Porto, lotes 9 e 10, quadra 5, e oferece uma ampla gama de serviços tanto para trabalhadores quanto para empregadores. A unidade irá oferecer cursos de capacitação e o projeto Emprega Sine, que visa integrar os trabalhadores locais ao mercado de trabalho, além da emissão da carteira de trabalho digital e orientações sobre o seguro-desemprego, dentre outros serviços.

O Secretário da Setas, Jonis Calaça, também enfatizou o compromisso do Governo do Tocantins em promover o desenvolvimento social e econômico por meio da iniciativa. “O Sine é uma ferramenta muito importante na geração de emprego e renda. Estamos garantindo que mais pessoas tenham acesso a oportunidades de trabalho e a serviços que impulsionem suas carreiras”, declarou o secretário.

Moradores do distrito há cinco anos, Luiz Alberto Pereira e sua esposa Francinete Bernardo estão empolgados com a estrutura do Sine de Luzimangues. O casal, que morava em Goianorte, ao se mudar para o distrito de Porto Nacional, tinha que buscar em Palmas serviços que, antes, não existiam no local. “Eu acho que o Sine aqui é de grande valia, pois estamos do lado da capital e sempre que precisávamos de qualquer serviço do sistema, tínhamos que atravessar a ponte para procurar o atendimento. Agora isso não será mais necessário, essa unidade em nosso distrito vai ajudar muito a comunidade, principalmente nossos jovens”, comentou Luiz Alberto.

Acompanharam o governador Wanderlei Barbosa no evento de inauguração, deputados federais, sua equipe de governo, comunidade local e demais autoridades.