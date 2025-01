Araguaína recebe Selo Diamante em Transparência Pública pelo segundo ano consecutivo

da redação

A Prefeitura de Araguaína reafirmou seu compromisso com a transparência pública ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A conquista foi anunciada no IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, realizado em novembro de 2024, e é fruto do esforço conjunto das secretarias municipais e do compromisso da gestão com a publicidade de suas ações.

Com um índice de transparência superior a 94%, Araguaína se consolidou entre as cidades mais transparentes do Brasil, seguindo os rigorosos critérios avaliados pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU) e o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT).

“O reconhecimento como uma das cidades mais transparentes do Brasil reforça nosso compromisso com o cidadão. Trabalhamos para que todas as informações sobre a gestão sejam claras e acessíveis, fortalecendo a confiança da população nos serviços públicos de Araguaína”, destacou o prefeito Wagner Rodrigues.

Reconhecimento

O Selo Diamante é a mais alta certificação concedida pelo PNTP e reconhece órgãos que atingem mais de 90% dos requisitos definidos pela metodologia do programa. Esses critérios estão alinhados à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), que garante que os dados disponibilizados sejam completos, acessíveis e transparentes para o cidadão.

Segundo a Atricon, o objetivo do programa é fomentar a transparência como pilar da gestão pública e estimular a participação social no controle dos recursos públicos. Além disso, o Radar Nacional de Transparência Pública, onde os dados são compilados, é uma ferramenta essencial para comparar e monitorar a qualidade das informações disponibilizadas pelos órgãos em todo o país.

Portal da Transparência de Araguaína

O reconhecimento da gestão municipal é fruto da modernização constante do Portal da Transparência de Araguaína, interligado ao SIG (Sistema Integrado de Gestão Pública). Essa integração permite que todas as informações da administração sejam atualizadas em tempo real, garantindo clareza, agilidade e acessibilidade aos cidadãos.

A plataforma atende aos padrões exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e organiza dados como receitas, despesas, licitações, folha de pagamento e execução de obras. O layout intuitivo e responsivo facilita o acesso, tanto pelo computador, quanto por dispositivos móveis, tornando a experiência do usuário ainda mais eficiente.

“É com essa dedicação à transparência e à modernização que continuaremos trabalhando para que Araguaína siga sendo exemplo para o Brasil”, concluiu o prefeito.

Como acessar

Os cidadãos podem acessar o Portal da Transparência pelo link https://transparencia.araguaina.to.gov.br/transparencia. A plataforma oferece informações da atuação da prefeitura na íntegra, isso inclui as “Informações Institucionais”, “Receitas e Despesas”, “Convênios e Transferências”, “Recursos Humanos”, “Compras e Licitações”, “Planejamento e Prestação de Contas”, “Serviço de Informação ao Cidadão” e “Saúde e Educação”.

Além disso, o portal está integrado ao Radar Nacional de Transparência Pública, acessível pelo link http://transparencia.atricon.org.br, onde é possível consultar o desempenho de diversos órgãos e entidades em todo o Brasil.

(Por: Rogério Damasceno | Foto: Marcos Filho Sandes/SECOM)