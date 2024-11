Papai Noel chega ao Lago Center Shopping de Araguaína neste sábado, 23 de novembro

Com destaque para o inédito Trono Pet, o Bom Velhinho receberá os visitantes às quintas, sextas, sábados e domingos, das 16 às 22 horas

Por Redação

Já em clima de Natal, o Lago Center Shopping recebe a ilustre presença do Papai Noel, que ficará na Vila Lago de Luz até a véspera da celebração. E a chegada será em grande estilo: em uma pequena carreata de carros antigos e motos, partindo do Centro de Convenções, na Via Lago, até o shopping, no sábado, 23 de novembro, a partir das 18 horas.

O Bom Velhinho será a atração principal da decoração de Natal inaugurada no último dia 12, na Praça de Eventos do empreendimento. A Vila Lago de Luz tem uma árvore de 11 metros de altura, soldadinho de chumbo, caixas de presentes gigantes, Casa do Papai Noel, trenó, trenzinho, renas iluminadas, guirlandas, caixa de correio, painéis, esculturas, torre de estrelas, entre outros adereços.

E além da tradicional cadeira onde o Papai Noel receberá as crianças para ouvir seus pedidos, o Lago Center terá o Trono Pet para os bichinhos de estimação tirarem fotos com o Papai Noel.

“Queremos que a magia do Natal esteja presente o máximo de tempo possível entre os nossos visitantes, por isso antecipamos a presença do Noel em um mês. Todas as famílias estão mais que convidadas para conhecer nossa decoração, tirar fotos e conhecer de perto o Papai Noel”, destaca Herlinton Masson, superintendente do Lago Center Shopping de Araguaína.

Quando encontrar o Bom Velhinho?

Entre 23 de novembro e 24 de dezembro, o Papai Noel estará na Vila Lago de Luz às quintas, sextas, sábados e domingos, das 16 às 22 horas. Na semana do Natal, o Noel também receberá a população na segunda (23) e terça (24), no mesmo horário.

Fotos: Dep. Marketing – Lago Center Shopping de Araguaína