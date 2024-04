Avenida Piauí começa a receber obras de recapeamento asfáltico em Gurupi

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi está avançando com o maior programa de recuperação asfáltica com material de qualidade já visto na cidade. Na manhã desta quarta-feira, 03, as equipes começaram os trabalhos de recapeamento na Avenida Piauí, no Centro, utilizando o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material conhecido por sua durabilidade e resistência. Outras duas frentes de trabalho também estão em pleno funcionamento, uma delas na Avenida Goiás, no sentido do setor Vila Nova, e outra na Avenida S-15.

As ações do programa de recuperação asfáltica estão distribuídas em diferentes regiões da cidade, visando abranger o máximo possível de áreas que necessitam de intervenção na malha asfáltica. O trecho da Avenida Piauí que está recebendo recapeamento se estende desde o cruzamento com a Avenida Beira Rio até a Rua 16. Essa é apenas uma das várias etapas planejadas para revitalizar as vias de Gurupi, que há tempos necessitavam de manutenção devido à sua condição deteriorada.

A prefeita Josi Nunes mostrou entusiasmo com o andamento das obras e ressaltou a importância dessas intervenções para a população de Gurupi.

“Estamos muito felizes com o avanço significativo das obras de recapeamento asfáltico em nossa cidade. Essa é uma conquista importante para todos os gurupienses, pois teremos um asfalto de qualidade que garantirá mais segurança e conforto no trânsito por muitos anos, além de evitar transtornos como acidentes, danos em veículos e gastos excessivos com manutenção para tapar buracos”, comentou.

As obras de recapeamento que estão em andamento são fruto de recursos destinados por emenda de bancada, com contrapartida do Município no valor de R$ 10.075.676,49; do financiamento contratado pela Prefeitura junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 58 milhões; e emenda parlamentar do ex-deputado federal Osires Damaso no valor de R$ 10.086.295,00.



Ao todo serão 300 km de vias recuperadas com material de qualidade, somando mais de R$ 100 milhões de investimento. Além dos três contratos com obras já em andamento, outros dois ainda serão iniciados no primeiro semestre deste ano: Emenda do Deputado Carlos Gaguim (40 milhões) e Emenda da Senadora Professora Dorinha (8,3 milhões). Ambos os contratos estão em fase de licitação.