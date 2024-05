Avenida Teotônio Segurado será palco de programação de aniversário com Alok como atração principal

Por Redação

Palmas, a capital do pôr do sol mais bonito do País, chega a seus 35 anos na próxima segunda-feira, 20 de maio. Para celebrar a Prefeitura de Palmas fará dois dias de festa. DJ Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, comandará o show principal da programação do domingo, 19, que será iniciada às 19h30. Haverá também os artistas regionais DJ Mateus Peres, Keythe Araújo, Projeto 1+1 e Melissa Lima. Este ano, a Avenida Theotônio Segurado, no trecho entre o Bosque dos Pioneiros e o Fórum de Palmas, será palco do evento.

Além de apresentações musicais, a celebração contará com atrações para as crianças, como o Palmas para o Brincar, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), e apresentações do Palhaço Batatinha. O espaço contará também com praça de alimentação e demais estruturas de serviço, como saúde e segurança pública. A festa continua na manhã do dia 20, a partir das 8 horas, com o corte do bolo de aniversário, momento ecumênico e apresentações do cantor Braguinha Barroso e do Tambores do Tocantins. A partir das 18 horas, acontecerá o Desfile Cívico-militar.

“Este ano trouxemos o show para esse marco de Palmas, a avenida que corta a cidade de norte a sul e é tão representativa de sua identidade, assim, ao mesmo tempo aproximamos o público das comemorações dos 35 anos e celebramos a história da Capital”, explica o presidente da Fundação Cultural de Palmas (FCP), Giovanni Assis.

A prefeita Cinthia Ribeiro destaca a importância deste momento para a Capital e o que foi conquistado no decorrer dos anos. “É histórico e uma grande honra organizar as comemorações dos 35 anos de Palmas, uma data muito especial em que celebramos essa cidade linda que construímos em meio ao cerrado. Momento para lembrarmos a determinação dos palmenses, que ergueram essa cidade moderna, com infraestrutura arrojada e conquistas importantes nas áreas da saúde, educação e desenvolvimento socioambiental”, ressalta.

Alok

Alok é um dos brasileiros mais escutados no mundo de todos os gêneros no Spotify com mais de 6 bilhões de streams. É o único sul-americano a figurar nos dez maiores DJs do mundo, ocupando a quarta posição no ranking da revista britânica DJ Mag. Sua liberdade em transitar por diferentes estilos musicais e agregar diferentes públicos tem feito história no entretenimento ultrapassando os 100 milhões de plays em 12 faixas de seu acervo musical, além de vários trabalhos ranqueados nos charts globais. Com uma rede social ativa que soma mais de 28 milhões de seguidores no Instagram e 13 milhões no Tiktok, além de seu comprometimento e engajamento em causas sociais por meio do instituto que leva seu nome, Alok foi eleito em 2022 um dos 500 latino-americanos mais influentes por sua abrangência nos negócios, artes e ações sociais, de acordo com a lista anual da Bloomberg Línea. A extensa agenda de shows faz Alok percorrer os principais festivais como Tomorrowland, Burning Man, Lollapalooza entre outros e viajar pelos quatro cantos do mundo.

Programação

19/05 – Bosque dos Pioneiros – Av. Teotônio Segurado

08h: Projeto Palmas para o Brincar

19h30: DJ Matheus Peres

21h: Keythe Araújo

22h30: Projeto 1+1

00h: Parabéns e queima de fogos

00h05: Show Alok

01h25: Melissa Lima

20/05 – Antigo Paço Municipal

08h: Hasteamento das bandeiras

10h: Corte do bolo; Momento Ecumênicoe Parabéns com Braguinha Barroso e Tambores do Tocantins

Av. Teotônio Segurado

18h: Revista à tropa

18h15: Desfile Cívico-militar

Texto: Samara Martins