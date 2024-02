Cacique da Aldeia Canoanã cobra prefeito de Formoso entregar veículo destinado ao seu povo por meio de emenda de um deputado do Ceará

Por Wesley Silas

O Cacique a Aldeia Canoanã, José Tehybi Javaé reivindicou junto ao Ministério Público Federal, a Defensora Pública e Coordenadora do NUCORA e cobrou do prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva para que seja cumprida a finalidade de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil destinada pelo deputado federal pelo Ceará, André Figueiredo para compra de um veículo à sua comunidade, porém o recursos foi depositado numa conta da prefeitura e o gestor municipal não cumpriu o acordo.

“Em 2021 o Deputado Federal André Figueiredo, do Estado do Ceará, esteve visitando nossa comunidade e ao final da visita ficou sensibilizado com os problemas de transporte de idosos e mulheres para atendimento de saúde na cidade de Formoso do Araguaia, e prometeu recursos para aquisição de uma camionete para este fim”, disse o cacique ao Portal Atitude.”

“Para nossa surpresa no ano de 2021 o deputado direcionou o recurso para a Prefeitura municipal de Formoso. Procuramos o prefeito, informamos o fato e ele se comprometeu a comprar o veículo e disponibiliza-lo para a comunidade Canuanã. De lá pra cá tem sido um calvário”, completou.

Sem reposta e em busca de uma solução, o cacique Tehybi Javaé oficializou (veja aqui no link) a Procuradoria Geral da República, a defensoria pública e o próprio prefeito Heno.

A reportagem tentou ouvir a versão do prefeito de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, mas até o fechamento da matéria não teve resposta.