Câmara de Cariri do Tocantins aprova novo PCCR da educação municipal

Por Redação

Em sessão realizada na noite desta quinta-feira, 14, a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins, aprovou por unanimidade o Projeto de Lei Complementar 5/2023, que institui o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação básica do município de Cariri.

A proposta do executivo municipal foi encaminhada ao legislativo, após análise e aprovada pela Comissão da educação, que reuniu com os representantes da classe que debateram e estabeleceram as diretrizes do PL. Na Casa legislativa, foram ouvidos os professores.

Conforme os vereadores, a reestruturação do PL foi necessária e uma forma de reparar os danos causados à classe.

“Sabemos que os salários dos nossos professores da educação básica estavam defasados e essa reestruturação traz uma reforma geral. A exemplo do ICC que estava defasado e sem ser aplicado desde 2008. Essa Casa reconhece a necessidade dessa renovação do PCCR e lembra a comunidade que nosso objetivo aqui é fazer com que todos os profissionais tenham seus direitos garantidos e mantidos”, destacou o presidente Elton Moreira “Tetim do Açougue”.

Ao contrario do que foi publicado em alguns canais de comunicação, a Câmara afirma que, o PL além da valorização aos profissionais de educação básica, tem como objetivo melhorar a educação do município. “Tudo que foi apontado no PL foi apresentado junto com a comissão de vereadores e professores. Uma proposta que foi amplamente debatida entre poder público e os profissionais da educação”, frisou o presidente.

O novo PCCR traz a justa valorização dos professores, a regulamentação das aulas-horas, entre outros pontos.