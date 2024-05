Caminhão deixa emaranhado de fios caído; sem fiscalização, o problema que provoca risco de vida e poluição visual em Gurupi

por Redação

Desde o final de 2023, o governo federal planeja implementar o Programa Nacional de Compartilhamento de Postes, também conhecido como “Programa Poste Legal”, com o objetivo de organizar a instalação de cabos e equipamentos, visando diminuir os riscos à população e minimizar o impacto visual dos emaranhados de fios nos postes das cidades. Em Gurupi a situação se agrava por sua logística que liga duas BRs (242 e 153) onde o grande fluxo de caminhões são obrigados a passar pelo centro da Cidade; levando em conta que as principais vias, sendo elas a Rua 13 e Avenida Goiás são consideradas uma extensão da BR-242, ligando a BR-153.

A falta de uma alça viária em uma cidade polo do agronegócio e do mercado varejista e atacadista da região sul ajuda a piorar, não apenas a qualidade do pavimento urbano com o trânsito de caminhões pesados como os bitrens, mas no rompimento diário de fios que coloca risco a vida das pessoas, em especial milhares motociclistas.

Dados

Segundo levantamento da Aneel em 2019, apenas 42% das operadoras de telecomunicações que utilizam cabos possuíam contrato com alguma distribuidora de energia, o que evidencia a necessidade urgente de adotar regras para regularizar essa situação e garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos.