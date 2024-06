Cariri do TO: Políticas públicas para crianças e adolescentes são debatidas no 2º Fórum Comunitário do Selo Unicef

Por Redação

Com o objetivo de garantir maior desenvolvimento em políticas públicas voltadas ao direito de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizou nesta terça-feira, 04/06, o 2º Fórum Comunitário do Selo Unicef – 2021/2024.

O evento, sediado nas dependências da Câmara Legislativa Municipal, foi aberto à população caririense e contou com a presença do presidente do CMDCA, Carlos Magno, juntamente com a articuladora municipal do selo Unicef, Rosana Melo, além da participação da equipe de secretários da gestão e servidores públicos.

Além de fortalecer a participação da comunidade na causa, a realização do Fórum teve como objetivo avaliar conquistas e identificar desafios da situação de crianças e adolescentes caririenses, bem como avaliar se as metas do Plano Municipal de Ação da Criança e do Adolescente e o Plano Municipal da Primeira Infância foram cumpridos.

“Estamos avançando no nosso Plano de Ação Municipal elaborado em parceria com a rede de Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar, com a finalidade de conquistarmos o Selo Unicef, e termos maior qualificação às políticas públicas de promoção, defesa e garantia de direitos das crianças e adolescentes”; disse a vice-presidente do CMDCA, Adriana Neres.

Na ocasião, foram debatidos temas relacionados a assuntos como: desenvolvimento infantil; educação de qualidade; oportunidade de formação profissional para adolescentes e jovens; saúde mental e bem-estar; prevenção e respostas às violências contra menores de idade; proteção social e atenção integral para famílias vulneráveis, entre outros.

Por meio da conquista do Selo Unicef, o município de Cariri do Tocantins obterá maior fortalecimento nos processos de planejamento, execução e avaliações das políticas públicas infantis, que incluem adolescentes e crianças menos favorecidas, vítimas de desastres, pobreza extrema, violência, exploração, deficientes físicos entre outras situações.