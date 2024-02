Casamento Comunitário realizado em parceria do Instituto Gratidão Tocantins com a prefeitura de Alvorada une 20 casais em cerimônia emocionante

Por Redação

No último sábado (24) o Centro Comunitário de Alvorada foi palco de uma emocionante celebração de amor, com a realização de mais um Casamento Comunitário. O evento, fruto da parceria entre o Instituto Gratidão Tocantins e a Prefeitura de Alvorada, reuniu 20 casais que disseram sim em uma cerimônia marcada por emoção e significado.

O Casamento Comunitário é uma iniciativa realizada pelo Instituto Gratidão Tocantins e idealizada pelo deputado Estadual Gutierres Torquato, que visa proporcionar a união matrimonial para casais que, por diversas razões, não têm condições de arcar com os custos de uma festa de casamento tradicional. Para o deputado Gutierres este é um evento de extrema relevância: “Nós sabemos a importância que poder celebrar a união matrimonial tem para esses casais, que por diversas situações não tem condições de custear uma festa de casamento. Por isso, colocamos o evento no calendário estadual através de um requerimento enviado a Assembléia Legislativa em 2023. E saibam que esse casamento em Alvorada foi o 1º fora de Gurupi, de muitos que virão.”

A diretora do Instituto Gratidão Tocantins, Alline Moreira, compartilhou sua satisfação com o sucesso da parceria: “Celebramos mais um Casamento Comunitário, fruto de uma parceria de sucesso entre o Instituto Gratidão Tocantins e a Prefeitura de Alvorada. Esse foi um grande momento de união e felicidade compartilhada que fortalece os laços.”

A noite do Casamenro Comunitário marcou também a inauguração do Centro Comunitário de Alvorada, obra realizada pelo nosso parceiro e prefeito Paulo Antônio. A organização impecável do evento ficou por conta da sua chefe de gabinete Liliane, que coordenou todos os detalhes para garantir que cada casal tivesse uma experiência inesquecível. A iniciativa demonstra o compromisso da administração municipal em apoiar e promover eventos que valorizem os cidadãos de Alvorada.

2º Casamento Comunitário de Gurupi

A próxima edição do Casamento Comunitário de Gurupi está prestes a acontecer, após o sucesso da primeira edição, as inscrições para o segundo foram preenchidas em tempo recorde. No dia 18 de maio deste ano, mais 100 casais subirão ao altar para celebrar o amor e a união em mais um evento emocionante.