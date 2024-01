Chefe de gabinete elogia parceria entre Prefeitura e Governo do Estado em obras viárias

Por Redação

O projeto das obras de alargamento da Avenida Goiás, que conecta o Jardim Boulevard ao Parque Agroindustrial de Gurupi é uma parceria entre o Governo do Estado do Tocantins e a Prefeitura de Gurupi e tem como objetivo melhorar a infraestrutura viária, facilitar o trânsito e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Em fase de conclusão, a obra contempla o recapeamento, alargamento e construção de acostamento em um trecho de aproximadamente 8 km. Com um investimento de R$ 3,2 milhões provenientes do Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico (FDE), por meio do Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins (PICS), as melhorias visam beneficiar não apenas o tráfego, mas também fortalecer a logística para o Parque Agroindustrial e áreas adjacentes.

A prefeita Josi Nunes ressaltou a importância da obra e agradeceu a parceira do Governo do Estado.

“A avenida Goiás sempre foi um ponto crucial para o desenvolvimento de Gurupi, sendo um antigo anseio da classe empresarial esse alargamento. Com o alargamento, não apenas facilitamos o trânsito, mas também proporcionamos uma via mais segura e eficiente para o escoamento da produção da nossa cidade. É gratificante ver mais um projeto de sucesso se concretizando, e isso só é possível pela integração de mãos unidas em prol de Gurupi. Muito obrigada ao governador por essa parceria”, concluiu a Prefeita.

Para o secretário estadual de Indústria e Comércio, Beto Lima “ a parceria entre a Prefeitura de Gurupi e o Governo do Estado tem sido fundamental para o desenvolvimento de iniciativas que impulsionam os setores de Indústria, Comércio e Serviços na região. Esta obra exemplifica o bom funcionamento do PICS. Estamos felizes em contribuir para a melhoria da infraestrutura e do ambiente econômico de Gurupi.”

Finalizando, a obra da Avenida Goiás se junta a outros projetos que estão transformando Gurupi, como a Via da Integração Governador Siqueira Campos, cuja primeira etapa foi entregue em novembro de 2023 durante as comemorações do aniversário da cidade. Além disso, a Prefeitura já iniciou pelo setor Campo Bello e pela rua 15 no centro da cidade, as obras de recuperação asfáltica que contemplará mais de 300km de ruas em Gurupi. Um investimento de mais de 100 milhões de reais para transformar Gurupi em cidade mais moderna e segura para a população.

Outro projeto relevante para a cidade de Gurupi é a Perimetral Sul, que fará ligação entre as BRs 242 e 153. A Prefeitura de Gurupi deu início às obras com recursos próprios e está buscando o apoio do Governo do Estado para dar agilidade no andamento. Na oportunidade, os secretários Municipais Élcio Mendes, de Comunicação, e o chefe de gabinete José Carlos Bessa acompanharam Beto Lima até um trecho da via que fica próximo ao setor Bela Vista.