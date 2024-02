Com mais de 2,4 mil novas vagas, Araguaína registra aumento de 7,4% nos empregos formais em 2023

Por Redação

Dados consolidados nesta semana pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostram que Araguaína criou 2.475 novos empregos formais em 2023, aumentando em 7,4% o total de postos de trabalho. Expressivo, o resultado representa 19% de todos os novos empregos gerados no Tocantins no ano passado. Agora, de acordo com o Caged, Araguaína já conta com 36,1 mil empregos formais.

De todas as áreas, o setor de serviço foi quem mais gerou vagas, com 54% do total, 1.335 em números absolutos. Na segunda colocação, aparece o comércio, com 24% (606 novos empregos). Depois, com participação menores, vêm construção civil, indústria e agropecuária.

“Eu fico muito orgulhoso com o resultado de Araguaína em 2023, porque mostra que, mesmo em um ano de dificuldades financeiras, inclusive com medidas de contenção de despesas por parte do poder público, conseguimos atrair investimentos e fazer com que os empresários acreditassem na cidade”, ressaltou o prefeito Wagner Rodrigues, ao comemorar os números.

Desde 2021, Araguaína vem concluindo os anos com números de empregos gerados muito acima dos 2 mil, totalizando 7.735 novas vagas formais ocupadas no período. “É motivo de muita alegria saber que 8 mil pessoas, com certeza milhares de homens e mulheres chefes de família, foram beneficiadas com empregos formais nos últimos três anos. A gente aprofundou um trabalho já muito bom de facilitar a abertura de empresas, ajudar quem quer investir de verdade na cidade e sobretudo oferecer um ambiente atrativo para bons negócios”, pontuou o prefeito.

2024 promissor

Para 2024, o prefeito Wagner Rodrigues projeta que a quantidade de geração de empregos seja bem superior. O motivo dessa previsão são os grandes empreendimentos que serão inaugurados na cidade.

Um deles é o Lago Center Shopping, que tem previsão de abrir as portas para o público em abril. Com centenas de lojas, entre elas várias franquias nacionais, o espaço tem previsão de gerar até três mil empregos diretos e indiretos.

Outras duas grandes empresas do ramo de alimentação também estão em fase de instalação. Uma delas, inclusive, deverá empregar quase mil pessoas diretamente já a partir de julho.

“Nós temos shopping para ser aberto, grandes empresas da alimentação, além da ampliação de lojas da cidade e das empresas de serviços ligados ao agro. A expectativa para 2024 é a melhor possível com tudo isso”, finalizou o prefeito.

Novos empregos gerados por ano em Araguaína

2021 – 2.865

2022 – 2.396

2023 – 2.475

Percentual de Araguaína em relação aos novos empregos do Tocantins 2023 – 19%

Aumento de quantidade empregos formais em Araguaína de 2022 para 2023 – 7,4%

(Por Ricardo Sottero | Foto: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)