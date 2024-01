 Com variação entre R$ 4,79, e R$ 5,59 no litro de gasolina, Procon Municipal afere alta variação nos preços de combustíveis de Palmas

Por Redação

Com o objetivo de informar ao consumidor a variação de preços praticados pelos postos de gasolina da Capital, o Procon Municipal de Palmas realizou um levantamento para que o consumidor possa escolher o estabelecimento mais vantajoso para abastecer seu veículo. Entre os dias 22 a 24 de janeiro de 2024, os fiscais do órgão percorreram 57 estabelecimentos no total, sendo 13 apenas na região Norte de Palmas, e realizaram uma pesquisa dos preços dos combustíveis comercializados para pagamento em dinheiro, através de pix e cartão.

De acordo com a pesquisa, o litro da gasolina para pagamento realizado em dinheiro ou pix varia entre R$ 4,79, e R$ 5,59, o que representa uma variação de 20,88% entre os postos de gasolina pesquisados. Já para pagamento realizado com cartão de crédito, os preços oscilam entre R$ 5,05 a R$ 5,89, uma diferença de 18,61%. O álcool mais barato para pagamento com pix ou dinheiro foi encontrado a R$ 3,39/litro e o mais caro a R$ 4,88 por litro, o que representa uma disparidade de 43,95%. Para pagamento na modalidade cartão de crédito, os preços estão entre R$ 3,39 a R$ 5,12, uma discrepância de 51,03%.

O diesel S-10 não apresentou diferença de preços para quem vai realizar o pagamento com pix, cartão ou dinheiro. O menor preço comercializado nos estabelecimentos pesquisados foi de R$ 4,99/litro. A pesquisa de preço do diesel S-500 não apontou diferença. O pagamento no dinheiro, pix ou cartão está saindo pelo menor preço de R$ 4,99 e o maior, a R$ 6,26.

O superintendente do Procon Municipal de Palmas, Rafael Dias, ressalta que a pesquisa demonstra uma relevante oscilação de preços e que, para o consumidor economizar, é necessário pesquisar. Vale destacar que os proprietários de veículos total flex devem verificar antes de abastecer o carro o combustível mais vantajoso. “O preço do litro do álcool, geralmente, é menor do que o da gasolina. Para determinar qual combustível é mais econômico, o consumidor deve comparar o preço por litro e o consumo do veículo para cada combustível. Como a autonomia do veículo com álcool é, em média, 30% menor, para ser vantajosa a sua utilização, o preço do litro também precisa ser 30% menor. Ressaltando que o rendimento pode variar entre veículos e modelos. Então, é útil realizar cálculos específicos para o seu carro e manter-se atualizado sobre os preços dos combustíveis”, afirmou.

A pesquisa completa pode ser conferida aqui.