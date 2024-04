Contas do último mandato do ex-prefeito Fábio Vaz são aprovadas

Por Redação

O julgamento dos vereadores referendou o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE-TO), o que foi determinante para a aprovação das contas do gestor, consolidando uma gestão pautada pela responsabilidade fiscal e transparência administrativa. A validação das contas também passou pela análise das comissões de Constituição e Justiça, Finanças, Orçamento e Tributação, Fiscalização e Controle.

A Sessão da Câmara foi conduzida pela presidente da Casa, a vereadora Sônia Damares Sousa, que destacou a aprovação como um marco significativo para Palmeirópolis. “Não foram encontradas irregularidades para a rejeição das contas. A aprovação quase unânime reconhece o resultado de uma administração comprometida com a ética e o respeito à coisa pública “, enfatizou Sônia.

O ex-prefeito de Palmeirópolis, Fábio Vaz, que hoje ocupa o cargo de titular da Secretaria Estadual da Educação, recebeu com satisfação a notícia da aprovação de suas contas pelo TCE-TO e pela Câmara de Vereadores de Palmeirópolis.

“A expectativa pela aprovação das contas era grande e positiva. Depois de tanto tempo, o reconhecimento da seriedade da gestão chegou! Esse resultado, vem validar um árduo e longo trabalho desenvolvido por uma equipe, sempre priorizando políticas públicas essenciais para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Palmeirópolis”, destacou Vaz. Segundo ele, é a primeira vez em 24 anos que um ex-prefeito de Palmeirópolis tem suas contas aprovadas por dois mandatos consecutivos.

De acordo com o vereador Fábio Gonçalves, o município já enfrentou diversos casos de prefeitos com as contas rejeitadas. “Aqui, a rejeição de contas dos gestores não era novidade. Em mandatos anteriores, a população se constrangia com a rejeição das contas de prefeitos. Fico feliz com essa aprovação, já que pude acompanhar a gestão do Fábio Vaz, como Prefeito, sempre pautada pelo compromisso em resultados positivos e em harmonia com a equipe”, afirmou Gonçalves.

Para a vereadora Hildene Macedo, que acompanhou a gestão de Fábio Vaz como vereadora, esta aprovação valida o perfil de líder comprometido e responsável. “A aprovação das contas é a prova irrefutável do compromisso incansável da gestão em gerir os recursos públicos de forma transparente, com competência e dedicação ao progresso da cidade” enfatiza Hildene. “O Fábio concluiu com excelência sua trajetória municipal”, conclui.

“Quero agradecer toda a equipe de servidores que esteve comigo na gestão da Prefeitura de Palmeirópolis, trabalhando com responsabilidade e compromisso por resultados positivos”, finaliza Fábio Vaz.

A aprovação ocorreu na última sexta-feira, 5, durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Palmeirópolis.

Trajetória

O ex-prefeito de Palmeirópolis, Fábio Vaz, coleciona algumas atuações políticas em Palmeirópolis. Foi eleito vereador por dois mandatos, no período de 2005 a 2012, quando também atuou como professor.

A gestão no executivo municipal ocorreu por dois mandatos seguidos, no período de 2013 a 2020, momento em que o município passou a contar com um dos melhores Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Tocantins.

Atualmente, Fábio Pereira Vaz responde como titular da Secretaria Estadual da Educação do Tocantins, desde 2022. Ele também é professor efetivo da Rede Estadual de Educação, licenciado em Letras, pós-graduado em Metodologia de Ensino e Linguagens, mestre em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).