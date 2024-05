Contribuintes de Gurupi têm até o dia 15 de maio para pagarem IPTU à vista com descontos de até 20%

Por Redação

O calendário fiscal para o exercício de 2024, que estabelece as condições de pagamento dos tributos municipais, foi publicado pela Prefeitura de Gurupi no dia 08 de abril. Para o contribuinte quitar o IPTU em parcela única à vista, com desconto de 10%, o pagamento deverá ser feito até o dia 15 de maio. Se o contribuinte estiver em dia com todos os tributos terá mais um desconto de 10% a título de adimplência, totalizando 20%.

Até o dia 15, o contribuinte também tem a opção de pagar parcelado em até oito vezes com vencimentos para: 15/05/2024; 17/06/2024; 15/07/2024; 15/08/2024; 16/09/2024; 15/10/2024; 18/11/2024; 16/12/2024, sendo o valor mínimo da parcela R$ 126,30.

O secretário Municipal de Planejamento e Finanças, Lucas Lemes, acrescenta que os moradores de Gurupi também receberam os carnês do IPTU pelos Correios, com as duas formas de pagamento, sendo um boleto à vista e os boletos para pagamento parcelado.

Os documentos de arrecadação para pagamento dos tributos podem ser retirados no site https://cidadao.gurupi.to.gov.br/iptu.php ou ainda no atendimento da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, na sede da Prefeitura na Rua 14 de Novembro n.º 1500, Centro. Os telefones para contato são: (63) 3315-0030 ou

(63) 3315-0020.