CRAS de Cariri do Tocantins realiza palestra sobre Gravidez na Adolescência aos estudantes da Rede Municipal e Estadual de Ensino

Por Redação

A ação, que também conta com o apoio do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), consiste em uma palestra ministrada pelas enfermeiras Karine Lima e Cristina Mirelly, que abordam assuntos relacionados com a temática: “Adolescência Primeiro, Gravidez Depois”.

Durante a palestra, os estudantes recebem informações sobre saúde psicológica e emocional, puberdade, gravidez indesejada, Infecções Sexualmente Transmissíveis, métodos contraceptivos disponíveis tanto para o público masculino como para o feminino, além de momentos para esclarecimentos de dúvidas sobre o assunto.

Para garantir maior aprendizado e memorização, os estudantes ainda participam de uma dinâmica interativa realizada pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que conduz um jogo de perguntas e respostas sobre o tema da palestra, promovendo interação entre os participantes.