Davi Abrantes se torna secretário problema na gestão da prefeita Josi Nunes

Por Wesley Silas

A turbulenta secretaria de Educação quem tem como gestor o vereador Davi Abrantes continua colecionando denúncias envolvendo recursos repassados pelo governo federal por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a situação poderá se agravar, caso for confirmadas as denúncias feitas pela vereadora Débora Ribeiro sobre o pomposo Magic Day da educação, a Polícia Federal poderá amanhecer dentro de casas de secretário e assessores e da própria Secretária Municipal de Educação, o que seria algo desastroso para a gestão da Prefeita Josi Nunes.

Durante o Grande Expediente da Sessão desta quarta-feira, 22, da Câmara de Vereadores de Gurupi, a vereadora Débora Ribeiro fez duras críticas ao gestor de uma das pastas que movimenta mais dinheiro na gestão municipal. Segundo relatos de pessoas ligadas à gestão a secretária tinha no mês de setembro salto bancário no valor de R$ 16 milhões.

A vereador fez várias críticas ao secretário e vereador licenciado, Davi Abrantes como a aquisição de climatizadores que foram “comprados às tufas para dar saída ao dinheiro”, falta de qualidade no cardápio da merenda escolar, “farra com diárias”,

“Vai ver a quantidade de diárias que tem um senhor por nome de Altierres naquela secretaria. Verifica todas as viagens, as excursões do senhor secretário e porque o professor, o diretor, a pessoa do pedagógico que deveriam estar na formação e não estão?”, disse a vereadora e em seguida fez denúncias graves sobre um suposto enriquecimento ilícito de um servidor. “Um rapaz que chegou empurrando uma bicicleta a menos de dois anos dentro de uma secretaria de educação e hoje está de posse de carro, casas, de uma série de coisas, inclusive, de um lavajato com móveis que o nosso povo e muitos servidores identificam aquele patrimônio e sabe da onde aqueles móveis vieram”, denunciou.

A vereador questionou sobre a aquisição de centenas de aparelhos de ar condicionais que foram adquiridos e, segundo ela, ainda não foram instalados nas salas de aulas das escolas.

“Onde estão estes aparelhos de ar condicionados que não estão nas escolas? A manutenção dos aparelhos de ar condicionados não são feitos, mas a nota pagando os serviços está lá. Vamos abrir os olhos meus amigos vereadores porque nós somos fiscalizadores”, disse a vereador que denunciou que estaria sendo ameaçada pelo secretário de Educação.

Confira a íntegra da fala da vereadora: