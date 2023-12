Dep. Eduardo Fortes inicia mutirão entrega de Natal do projeto Horta Comunitária

Por Redação

“Há mais de seis anos implantamos o projeto Horta Comunitária e atualmente contamos com 16 unidades implantadas nas regiões Sul e Sudeste. Que alegria poder garantir alimentos nutritivos na mesa de milhares de tocantinenses”, destacou o deputado Eduardo Fortes durante mutirão de entrega de Natal do projeto na Av. Goiás, Gurupi, na tarde desta sexta-feira, 15.

Durante a entrega, o deputado também conversou com comerciantes, colaboradores e a população em geral. “Estamos entregando uma pequena amostra do nosso projeto para que todos possam também provar dos bons frutos que colhemos”, disse ele convidando a todos para visitar uma das hortas e conhecer um pouco mais do projeto.

Horta Comunitária

Idealizado e implantado por Eduardo Fortes o projeto Horta Comunitária atendeu em 2023 mais de 50 mil famílias de Gurupi, região Sul e Sudeste, distribuindo gratuitamente 150 toneladas de frutas, legumes, verduras e hortaliças.

“As hortas comunitárias reduzem a insegurança alimentar de milhares de famílias atendidas, na medida que aumenta o acesso à comida – especialmente à alimentos frescos e ricos em nutrientes”, destacou Eduardo Fortes.

Ele acrescentou que famílias carentes e vulneráveis e especialmente as crianças e mães solo, são os maiores beneficiados pela disponibilidade de alimentos para o autoconsumo. “A maioria das famílias mais vulneráveis chegam a gastar entre 50 e 60% de sua renda em comida. Os beneficiados com as hortas comunitárias podem fazer esse gasto cair para 20-30%”, finalizou o deputado.