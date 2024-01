Deputado Eduardo Fortes anuncia ampliação do projeto Horta Comunitária

Por Redação

Durante entrega de frutas, legumes, verduras e hortaliças realizada no final da tarde desta sexta-feira, 19, no município de Sucupira, região Sul do Tocantins, o deputado estadual Eduardo Fortes anunciou a ampliação do projeto Horta Comunitária que passará a atender 4.500 famílias semanalmente. Novas hortas também estão sendo implantadas nas cidades de Figueirópolis e outras cidades.

“Há seis anos implantamos o projeto Horta Comunitária e a cada ano nós o fortalecemos e ampliamos o número de famílias atendidas e a quantidade de alimentos distribuídos”, detalhou o parlamentar ressaltando e agradecendo a parceria de empresas, colaboradores e lideranças que são estratégicos no sucesso do projeto.

Em Sucupira mais de 200 famílias foram atendidas e 1,5 toneladas de hortífrutis distribuídas.

Projeto Horta Comunitária

Idealizado e implantado pelo deputado estadual Eduardo Fortes há mais de seis anos, o projeto Horta Comunitária atendeu em 2023 mais de 50 mil famílias de Gurupi, região Sul e Sudeste, distribuindo gratuitamente 150 toneladas de frutas, legumes, verduras e hortaliças. O projeto, que conta com 14 unidades em funcionamento, é inovador ao recuperar e dar destinação social e econômica para áreas disponíveis e sem uso específico nas cidades.