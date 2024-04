Deputado Eduardo Fortes pressiona empresa pela conclusão rápida das obras de alargamento da Avenida Goiás, em Gurupi

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes vem cobrando a empresa responsável pelas obras de alargamento da Avenida Goiás, importante via de acesso ao Parque Industrial de Gurupi. Diante dos atrasos enfrentados, o governo do estado notificou extrajudicialmente a empresa responsável, em uma iniciativa que demonstra o compromisso com a resolução deste impasse.

Fortes tem sido incansável em suas cobranças por celeridade nas obras, atendendo às demandas não apenas do setor empresarial, mas também das empresas já instaladas no Parque Industrial de Gurupi, que enfrentam dificuldades logísticas devido aos entraves na via.

O deputado ressalta a importância econômica e social da conclusão dessas obras, que não apenas facilitarão o acesso ao parque industrial, mas também contribuirão para o desenvolvimento da região e a geração de empregos.