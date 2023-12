Deputado Eduardo Fortes realiza Sopão Solidário nesta sexta, 08, as 16h30, no Setor João Lisboa da Cruz, em Gurupi

Por Ascom

“Alimentação na mesa de quem mais precisa. Estamos somando esforços para garantir refeições nutritivas e de qualidade para milhares de famílias de Gurupi e região”, comentou o deputado Eduardo Fortes confirmar mais uma edição do projeto Sopão Solidário que será realizada na tarde desta sexta-feira, 08, as 16h30, no setor João Lisboa da Cruz. A ação encerra as atividades do projeto em 2023. Para 2024 o projeto será ampliado e vai atender mais famílias

“Nossa expectativa é atender hoje mais 400 famílias do setor João Lisboa da Cruz e entorno, com uma alimentação de excelente qualidade”, adiantou o deputado agradecendo todos os colaboradores.

O projeto é realizado com o apoio do deputado Eduardo Fortes há mais de cinco anos. A iniciativa conta também com o apoio de voluntários e comunidade, além de empresas privadas como o Fazendão Agronegócio e a Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu).