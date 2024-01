Deputado Eduardo Fortes soma esforços para conclusão de alça viária em Gurupi

Por Redação

Como presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) o deputado estadual Eduardo Fortes vem somando esforços para efetiva implantação e conclusão da pavimentação de alça viária no município de Gurupi, localizada entre a BR-153 e BR-242 e que conta com cerca de oito quilômetros. A obra é estratégica, pois vai reduzir pontualmente o tráfego de veículos pesados nas vias centrais da cidade Gurupí, além de facilitar o escoamento das produção da região.

“A obra é uma demanda dos setores da agroindústria e agropecuária. Na última quarta-feira, 16, já me reuni com superintendente do DNIT no Tocantins, Renan Bezerra, para discutir as demandas pendentes junto ao órgão, como a elaboração de projetos mais detalhados”, detalhou o parlamentar.