Deputado Gutierres Torquato solicita ao Governo do Estado implantação de ciclofaixas na duplicação da avenida Goiás de Gurupi

Por Redação

O Deputado Estadual Gutierres Torquato está solicitando ao Governador Wanderlei Barbosa, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, a implantação de ciclofaixas na aguardada obra de duplicação da Avenida Goiás, em Gurupi. Em um vídeo divulgado, o deputado é visto ao lado do Secretário de Indústria e Comércio do Tocantins, Humberto Lima, do Secretário Executivo Milton Neris e do colega da Assembleia Legislativa, Deputado Eduardo Fortes, que juntos mostram a união e colaboração entre os representantes da capital da amizade para atender as demandas da população.

Durante o vídeo, o deputado Gutierres enfatiza a importância dessa grande obra de duplicação, que já está melhorando a qualidade de vida dos cidadãos de Gurupi. Ele ressalta que a inclusão das ciclofaixas será mais um benefício para aqueles que transitam pela avenida, promovendo assim uma mobilidade urbana mais segura.

As ciclofaixas são também um desejo dos empresários e comerciantes locais, que reconhecem a importância de medidas que contribuam para o desenvolvimento econômico e a acessibilidade na região.

Fonte: Ascom Dep. Est. Gutierres Torquato